Haqqımızda

“Araz-Naxçıvan”ın baş məşqçisi: "Çempionlar Liqasında hədəf qrup lideri olmaqdır"

“Araz-Naxçıvan”ın baş məşqçisi: "Çempionlar Liqasında hədəf qrup lideri olmaqdır" Azərbaycanı UEFA Çempionlar Liqasında təmsil edəcək “Araz-Naxçıvan” futzal klubunun qarşına qrupu lider kimi başa vurmaq vəzifəsi qoyulub.
Futbol
9 avqust 2025 16:01
“Araz-Naxçıvan”ın baş məşqçisi: Çempionlar Liqasında hədəf qrup lideri olmaqdır

Azərbaycanı UEFA Çempionlar Liqasında təmsil edəcək “Araz-Naxçıvan” futzal klubunun qarşısına ilkin mərhələdə yer aldığı qrupu lider kimi başa vurmaq hədəfi qoyulub.

Bunu “Report”a açıqlamasında son ölkə çempionunun baş məşqçisi Yevgeni Kukseviç bildirib.

Rusiyalı mütəxəssis başqa nəticənin onlar üçün uğursuz hesab olunacağını söyləyib:

“Qrupu lider kimi başa vurmaq qarşımıza qoyulan vəzifədir. Heç bir başqa nəticəyə köklənməmişik. Lider kimi növbəti mərhələyə adlamaq istəyirik. İkinci yeri tutsaq, bu bizim üçün uğursuz nəticə kimi qiymətləndiriləcək. Nə mən, nə köməkçilərim, nə də komanda ikinci yer haqqında düşünür”.

Baş məşqçi avqustun 2-dən komanda şəklində məşqlərə başladıqlarını qeyd edib:

“UEFA Çempionlar Liqasının ilkin mərhələsinə hazırlıq prosesi artıq başlayıb. İyunun 23-dən Bakıda olan yerli futzalçılar yüngül məşqlərə başlamışdılar. Avqustun 2-dən isə Bakı şəhərində yerləşən otellərdən birində məskunlaşmışıq və komanda şəklində gündə iki dəfə olmaqla məşqlər keçirik. Bütün oyunçular tibbi müayinədən keçiblər”.

Baş məşqçi rəhbərliyin kollektivdə yaxşı ab-hava yaratdığını vurğulayıb:

“Mən gəldiyim gündən komandada yaxşı ab-hava var. Rəhbərliyə təşəkkür edirəm ki, belə atmosfer yarada biliblər. Bu baxımdan mənə böyük kömək göstərilir. Hərtərəfli dəstək verirlər və istədiyim şəraiti yaradırlar ki, təlim-məşq prosesi lazımi şəkildə keçsin. Yeni qoşulanlar da komandaya rəng qatıblar və hazırda dostluq, ailə münasibətləri hökm sürür”.

Y.Kukseviç texniki-taktiki məşqlərə kökləndiklərini bildirib:

“Hazırda komandada yerli və mənimlə birlikdə gəlmiş köməkçi məşqçilər var. Məşqlərimizin daha səmərəli olması üçün bunlar vacibdir. Yükümün bir az azalması daha çox texniki-taktiki məsələlərə köklənməyimə yardım göstərir. Bu səbəbdən klub rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə də təşəkkür edirəm ki, komandanın durumu ilə daim maraqlanırsınız”.

Qeyd edək ki, “Araz-Naxçıvan” UEFA Çempionlar Liqasının ilkin mərhələsində F qrupunda yer alıb. Naxçıvan klubu avqustun 27-də Şimali İrlandiyanın “Sparta" (Belfast), ertəsi gün Şotlandiyanın PYF, avqustun 30-da isə Avstriyanın “Ljuti” komandaları ilə qarşılaşacaq.

Bu qrupun oyunları Avstriyada keçiriləcək. Reqlamentə əsasən, yalnız qrup qalibi əsas mərhələyə yüksələcək.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Eksklüziv xəbərlər

“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
"Naftogaz"ın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi