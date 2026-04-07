    Antonio Rudiger "Real"la müqavilə müddətini uzatmağa yaxındır

    Futbol
    • 07 aprel, 2026
    • 13:29
    Antonio Rudiger Realla müqavilə müddətini uzatmağa yaxındır

    Antonio Rudiger "Real" ilə müqavilə müddətini yeniləməyə yaxındır.

    "Report" "Diario AS"a istinadən xəbər verir ki, Madrid klubu 33 yaşlı müdafiəçinin sadiqliyini və 2025/2026 mövsümündə müdafiə xəttinə gətirdiyi sabitliyi yüksək qiymətləndirib.

    Bu səbəbdən Madrid təmsilçisi almaniyalı futbolçu ilə yeni - 1 illik müqavilə imzalamaq niyyətindədir. Futbolçu komandanın son 10 oyununun 8-də start heyətində yer alıb.

    Qeyd edək ki, A.Rudiger 2022-ci ilin iyulundan "Real"da çıxış edir və hazırkı müqaviləsinin müddəti bu ilin yayına qədərdir. Cari mövsümdə 19 matçda 1 qol vuran futbolçunun transfer dəyəri 9 milyon avrodur.

    Son xəbərlər

    14:41

    AYNA: Daha 9 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    14:38

    "Sabah"ın baş məşqçisi Nasir Nəsirli: "Əsas nəticə deyil, təcrübə qazanmaqdır"

    Futbol
    14:31

    Vens-Orban görüşündə neft müqaviləsinin elan edilməsi nəzərdə tutulur

    Digər ölkələr
    14:23

    İranın Kiş adasının cənubunda konteyner gəmisi hücuma məruz qalıb

    Digər ölkələr
    14:20
    Foto

    İlham Əliyev Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokurorunu qəbul edib

    Xarici siyasət
    14:20
    Video

    Mustafa Çiftçi: İstanbuldakı atışmada bir şübhəli öldürülüb, hücum edənlərin şəxsiyyəti müəyyənləşib - YENİLƏNİB-2

    Region
    14:08

    Azərbaycandakı intensiv yağışlar aqrar sektorda məhsuldarlığa necə təsir edəcək?

    ASK
    14:06

    Tbilisidə Gürcüstan-Qazaxıstan görüşündə regional bağlantı və strateji tərəfdaşlıq gündəmə gəlib

    Region
    14:06

    Azərbaycanda 3 ayda vətəndaşlara geri qaytarılmış ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti