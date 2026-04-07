Antonio Rudiger "Real"la müqavilə müddətini uzatmağa yaxındır
- 07 aprel, 2026
- 13:29
Antonio Rudiger "Real" ilə müqavilə müddətini yeniləməyə yaxındır.
"Report" "Diario AS"a istinadən xəbər verir ki, Madrid klubu 33 yaşlı müdafiəçinin sadiqliyini və 2025/2026 mövsümündə müdafiə xəttinə gətirdiyi sabitliyi yüksək qiymətləndirib.
Bu səbəbdən Madrid təmsilçisi almaniyalı futbolçu ilə yeni - 1 illik müqavilə imzalamaq niyyətindədir. Futbolçu komandanın son 10 oyununun 8-də start heyətində yer alıb.
Qeyd edək ki, A.Rudiger 2022-ci ilin iyulundan "Real"da çıxış edir və hazırkı müqaviləsinin müddəti bu ilin yayına qədərdir. Cari mövsümdə 19 matçda 1 qol vuran futbolçunun transfer dəyəri 9 milyon avrodur.
14:41
AYNA: Daha 9 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilibİnfrastruktur
14:38
"Sabah"ın baş məşqçisi Nasir Nəsirli: "Əsas nəticə deyil, təcrübə qazanmaqdır"Futbol
14:31
Vens-Orban görüşündə neft müqaviləsinin elan edilməsi nəzərdə tutulurDigər ölkələr
14:23
İranın Kiş adasının cənubunda konteyner gəmisi hücuma məruz qalıbDigər ölkələr
14:20
Foto
İlham Əliyev Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokurorunu qəbul edibXarici siyasət
14:20
Video
Mustafa Çiftçi: İstanbuldakı atışmada bir şübhəli öldürülüb, hücum edənlərin şəxsiyyəti müəyyənləşib - YENİLƏNİB-2Region
14:08
Azərbaycandakı intensiv yağışlar aqrar sektorda məhsuldarlığa necə təsir edəcək?ASK
14:06
Tbilisidə Gürcüstan-Qazaxıstan görüşündə regional bağlantı və strateji tərəfdaşlıq gündəmə gəlibRegion
14:06