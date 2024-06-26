Futbol üzrə Amerika Kubokunda II turun oyunlarına start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ-də təşkil olunan turnirin A qrupunun görüşləri çərçivəsində Peru yığması ilə qarşılaşan Kanada 1:0 hesablı qələbə qazanıb.
Qrupun digər matçında isə Argentina millisi Çiliyə eyni hesabla qalib gəlib.
Qeyd edək ki, Amerika Kuboku iyulun 14-də başa çatacaq. Son olaraq Argentina yığması 2021-ci ildə turnirin qalibi olub.
Amerika Kubokunda II turun oyunlarına start verilibAmerika Kubokunda II turun oyunlarına start verilib Futbol üzrə Amerika Kubokunda II turun oyunlarına start verilib. "Report"un məlumatına görə, ABŞ-də təşkil olunan turnirin A qrupunun görüşləri çərçivəsində Peru yığması ilə qarşılaşan Kanada 1:0 hesablı qələbə qazanıb. Qrupun digər matçında isə Arg
Futbol
26 İyun , 2024 09:14
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Futbol üzrə Amerika Kubokunda II turun oyunlarına start verilib.
Rus versiyası Стартовали игры второго тура Кубка Америки