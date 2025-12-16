Almaniya millisinin hücumçusu "Borussiya"dan ayrılmağa qərar verib
Futbol
- 16 dekabr, 2025
- 16:41
Almaniya millisinin hücumçusu Kərim Adeyemi "Borussiya"dan (Dortmund) ayrılmağa qərar verib.
"Report"un "Bild"ə istinadən məlumatına görə, futbolçu niyyətini artıq rəhbərliyə də çatdırıb.
23 yaşlı ön xətt oyunçusunun bu qərarı qəbul etməsində sevgilisi, isveçrəli müğənni Loredana Zefinin də təsiri olduğu bildirilir. Futbolçu Dortmunddan daha böyük Avropa şəhərinə köçmək istəyir.
O, artıq Almaniya komandasından tezliklə ayrılması üzərində işləyəcək agentlərlə anlaşıb.
Qeyd edək ki, K.Adeyemi 2022-ci ildən "Borussiya"nın formasını geyinir.
