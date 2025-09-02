Almaniya klubundan qovulan niderlandlı mütəxəssisin təzminatının məbləği açıqlanıb
Futbol
- 02 sentyabr, 2025
- 17:41
Almaniyanın "Bayer 04" klubundan qovulan Erik ten Haqın əldə etdiyi təzminatın məbləği açıqlanıb.
"Report" "Sport Bild"ə istinadən xəbər verir ki, niderlandlı baş məşqçi müqaviləsi vaxtından əvvəl pozulduğuna görə təxminən 5 milyon avro qazanıb.
Onun klubla müqaviləsi iyulda qüvvəyə minib. Nəticədə maaş və təzminat məbləği nəzərə alınmaqla, Erik ten Haqa iki aylıq işinə görə ümumilikdə 6 milyon avro ödənilib.
Qeyd edək ki, "Bayer 04" niderlandlı mütəxəssisin rəhbərliyi altında cəmi iki rəsmi oyun keçirib. "Hoffenhaym"a məğlub olan (1:2) Leverkuzen təmsilçisi "Verder"lə heç-heçə edib - 3:3.
