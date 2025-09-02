    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    • 02 sentyabr, 2025
    • 17:41
    Almaniya klubundan qovulan niderlandlı mütəxəssisin təzminatının məbləği açıqlanıb

    Almaniyanın "Bayer 04" klubundan qovulan Erik ten Haqın əldə etdiyi təzminatın məbləği açıqlanıb. 

    "Report" "Sport Bild"ə istinadən xəbər verir ki, niderlandlı baş məşqçi müqaviləsi vaxtından əvvəl pozulduğuna görə təxminən 5 milyon avro qazanıb.

    Onun klubla müqaviləsi iyulda qüvvəyə minib. Nəticədə maaş və təzminat məbləği nəzərə alınmaqla, Erik ten Haqa iki aylıq işinə görə ümumilikdə 6 milyon avro ödənilib. 

    Qeyd edək ki, "Bayer 04" niderlandlı mütəxəssisin rəhbərliyi altında cəmi iki rəsmi oyun keçirib. "Hoffenhaym"a məğlub olan (1:2) Leverkuzen təmsilçisi "Verder"lə heç-heçə edib - 3:3.

