Haqqımızda

Almaniya Bundesliqasında ən çox maaş alan futbolçuların siyahısı açıqlanıb

Almaniya Bundesliqasında ən çox maaş alan futbolçuların siyahısı açıqlanıb Almaniya Bundesliqasında ən çox maaş alan futbolçuların siyahısı açıqlanıb.
Futbol
22 İyul , 2024 22:38
Almaniya Bundesliqasında ən çox maaş alan futbolçuların siyahısı açıqlanıb

Almaniya Bundesliqasında ən çox maaş alan futbolçuların siyahısı açıqlanıb.

"Report" "Transfermarkt" portalına istinadən xəbər verir ki, 10 futbolçunun yer aldığı cədvəldə yalnız "Bavariya" klubunun üzvlərinin adı dərc edlib.

Siyahıya 25 milyon avro maaş alan Harri Keyn başçılıq edir. Onu 21 milyon avro məvacib qazanan qapıçı Manuel Noyer təqib edir. İlk "üçlüy"ü isə 20,5 milyon avro qazanc əldə edən Tomas Müller qapayır.

Bundesliqada ən çox maaş alan futbolçuların siyahısı:

1. Harri Keyn — 25 milyon avro

2. Manuel Noyer — 21 milyon avro

3. Tomas Müller — 20,5 milyon avro

4. Leroy Sane — 20 milyon avro

5. Yozua Kimmix — 19,5 milyon avro

6. Serj Qnabri — 18,8 milyon avro

7. Leon Qoreçka — 18 milyon avro

8. Kinqsli Koman — 17 milyon avro

9. Matteys de Liqt — 16 milyon avro

10. Maykl Olise — 13,5 milyon avro

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Neftçi almaniyalı futbolçunun transferini rəsmən açıqlayıb
"Neftçi" almaniyalı futbolçunun transferini rəsmən açıqlayıb
22 İyul , 2024 22:48
Mançester Siti İtaliya millisinin qapıçısını transfer etmək istəyir
"Mançester Siti" İtaliya millisinin qapıçısını transfer etmək istəyir
22 İyul , 2024 21:51
İngiltərə Premyer Liqasının rekordçusu 43 yaşında karyerasını bərpa edib
İngiltərə Premyer Liqasının rekordçusu 43 yaşında karyerasını bərpa edib
22 İyul , 2024 20:53
 Barselonanın futbolçusu dekabra qədər yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq
 "Barselona"nın futbolçusu dekabra qədər yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq
22 İyul , 2024 20:32
Turan Tovuz növbəti transferini açıqlayıb
"Turan Tovuz" növbəti transferini açıqlayıb
22 İyul , 2024 19:39
Çelsi ABŞ millisinin üzvünü transfer edib
"Çelsi" ABŞ millisinin üzvünü transfer edib
22 İyul , 2024 19:24
Kəpəz yoxlama görüşündə Küveyt klubuna qalib gəlib
"Kəpəz" yoxlama görüşündə Küveyt klubuna qalib gəlib
22 İyul , 2024 18:52
Beşiktaş yeni transferini açıqlayıb
"Beşiktaş" yeni transferini açıqlayıb
22 İyul , 2024 18:24
AFFA PRO kateqoriyalı kurs təşkil edəcək
AFFA PRO kateqoriyalı kurs təşkil edəcək
22 İyul , 2024 18:07
Liverpul yaponiyalı futbolçunu heyətinə qatmağa hazırlaşır
"Liverpul" yaponiyalı futbolçunu heyətinə qatmağa hazırlaşır
22 İyul , 2024 17:48

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi