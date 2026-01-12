İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    12 yanvar, 2026
    • 16:24
    Afrika Futbol Konfederasiyası araşdırmaya başlayıb

    Afrika Futbol Konfederasiyası (CAF) Mərakeşdə keçirilən Afrika Millətlər Kubokunun 1/4 final mərhələsinin Əlcəzair - Nigeriya və Kamerun - Mərakeş oyunlarından sonra baş verən xoşagəlməz hadisələrlə bağlı araşdırmaya başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti bəyanat yayıb.

    Bəzi oyunçuların və rəsmi şəxslərin qeyri-etik davranışlarını əks etdirən videogörüntülərin və hesabatların araşdırılması üçün İntizam Komitəsinə təqdim edildiyi bildirilib. CAF həmçinin media zonasında bəzi jurnalistlərin qeyri-peşəkar davranışlarını da nəzarətə götürüb. Qurum matç rəsmilərini və təşkilatçıları hədəf alan istənilən neqativ hərəkəti qətiyyətlə pisləyib və günahkar şəxslərə qarşı müvafiq cəza tədbirlərinin görüləcəyini bəyan edib.

    Araşdırmanın nəticələrinin yaxın günlərdə açıqlanacağı bildirilib.

    Qeyd edək ki, Afrika Millətlər Kuboku yanvarın 18-nə qədər davam edəcək.

