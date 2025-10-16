AFFA-nın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri UEFA-dan təyinat alıb
Futbol
- 16 oktyabr, 2025
- 11:22
AFFA-nın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri Emin Cəfərov UEFA tərəfindən təyinat alıb.
Bu barədə "Report"a qurumun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
O, UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində oktyabrın 23-də keçiriləcək "Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - "Şelburn" (İrlandiya) oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.
Qarşılaşma Skopye şəhərində yerləşən Todor Proeski adına milli stadionda gerçəkləşəcək.
