    AFFA-nın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    • 16 oktyabr, 2025
    • 11:22
    AFFA-nın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri UEFA-dan təyinat alıb

    AFFA-nın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri Emin Cəfərov UEFA tərəfindən təyinat alıb.

    Bu barədə "Report"a qurumun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    O, UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində oktyabrın 23-də keçiriləcək "Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - "Şelburn" (İrlandiya) oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.

    Qarşılaşma Skopye şəhərində yerləşən Todor Proeski adına milli stadionda gerçəkləşəcək.

    AFFA Emin Cəfərov UEFA Konfrans Liqası "Şkendiya" - "Şelburn" oyunu

