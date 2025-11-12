İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    AFFA-nın vitse-prezidenti İspaniya millisinin oyununda FIFA komissarı olacaq

    Futbol
    • 12 noyabr, 2025
    • 14:36
    AFFA-nın vitse-prezidenti İspaniya millisinin oyununda FIFA komissarı olacaq
    Könül Mehdiyeva

    AFFA-nın vitse-prezidenti və İcraiyyə Komitəsinin üzvü Könül Mehdiyeva UEFA-dan növbəti təyinat alıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində noyabrın 15-də keçiriləcək Gürcüstan – İspaniya oyununun FIFA komissarı olacaq.

    E qrupunun qarşılaşması Tbilisidə yerləşən Boris Payçadze adına stadionda təşkil olunacaq.

