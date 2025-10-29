İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    AFFA-nın danışıq apardığı azərbaycanlı futbolçu Rusiyanın gənclər millisinə dəvət alıb

    Futbol
    • 29 oktyabr, 2025
    • 10:27
    AFFA-nın danışıq apardığı azərbaycanlı futbolçu Rusiyanın gənclər millisinə dəvət alıb

    "Dinamo" (Moskva) klubunda çıxış edən azərbaycanlı futbolçu Ülvi Babayev Rusiyanın gənclərdən ibarət millisinə dəvət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Futbol İttifaqı məlumat yayıb.

    O, yığmanın 38 oyunçudan ibarət geniş heyətində yer alıb.

    Rusiya seçməsi noyabrın 12-də, 15-də və 18-də müvafiq olaraq İran, Qırğızıstan və Bəhreynin U-23 kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, AFFA Ülvi Babayevin Azərbaycan millisinə cəlb olunması üçün danışıq aparır.

    Ülvi Babayev Rusiya millisi AFFA "Dinamo" klubu

    Son xəbərlər

    11:20

    Serbiya parlamentinin vitse-spikeri: Azərbaycan Konstitusiyası güclü dövlətin təməli oldu

    Xarici siyasət
    11:16

    Samirə Musayeva: "Azərbaycan Aİ-yə ixrac edəcəyi məhsullara görə "karbon vergisi" ödəyəcək"

    Maliyyə
    11:15

    Nino Tsilosani: Müstəqilliyin təmin edilməsi Azərbaycan və Gürcüstanın ən mühüm məqsədidir

    Xarici siyasət
    11:15

    Azərbaycan klubu ötən ay müqaviləsinin müddətini uzatdığı oyunçu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    11:13

    "Melissa" qasırğası nəticəsində Yamayka, Haiti və Dominikanda ölənlər var

    Digər ölkələr
    11:12
    Foto

    Salzburg Azərbaycan Evində "44 günün nəğməsi" adlı konsert proqramı keçirilib

    Diaspor
    11:11

    Fayzali İdizoda: Düşənbə və Bakı arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib

    Xarici siyasət
    10:59

    Tramp: Kim Çen In ilə görüşün vaxtını razılaşdıra bilmədik

    Digər ölkələr
    10:55

    Azərbaycan ADB-nin Buzlaqların Əriməsi üzrə Uyğunlaşma Proqramı çərçivəsində maliyyələşdirilə bilər

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti