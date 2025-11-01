AFFA-da məşqçilər üçün seminar keçirilib
Futbol
- 01 noyabr, 2025
- 13:21
AFFA-nın təşkilatçılığı ilə Təhsil və Reabilitasiya Mərkəzində Misli Premyer Liqasının və I Liqa klublarının məşqçiləri üçün fitnes üzrə seminar təşkil olunub.
"Report" xəbər verir ki, tədbirə UEFA-dan dəvət olunan Fritz Şmid və AFFA-nın təhsil şöbəsinin rəhbəri Aslan Kərimov rəhbərlik ediblər.
Sonda məşqçilərə AFFA tərəfindən diplomlar təqdim olunub.
