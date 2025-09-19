İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-prisində sıralama turu başlayıb

    Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində sıralama turu başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, mübarizəyə saat 14:00-da start verilib.

    Bu gün ikinci dərəcəli pilotların sərbəst yürüşündə "Rodin Motorsport" komandasından Aleks Dann ən yaxşı nəticəni göstərib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.

    Стартовала квалификация Формулы-2 Гран-при Азербайджана
    Qualifying session begins at Formula 2 Azerbaijan Grand Prix in Baku

