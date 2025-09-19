"Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində sıralama turu başlayıb
Formula 1
- 19 sentyabr, 2025
- 14:00
Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində sıralama turu başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, mübarizəyə saat 14:00-da start verilib.
Bu gün ikinci dərəcəli pilotların sərbəst yürüşündə "Rodin Motorsport" komandasından Aleks Dann ən yaxşı nəticəni göstərib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
14:22
Avqustda pensiya, aylıq müavinət, Prezident təqaüdü alanların sayı açıqlanıbSosial müdafiə
14:19
AQTA sədri Hacıqabulda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
14:18
Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində qəza baş veribFormula 1
14:16
İsmət Səttarov Albaniyada audiovizual mediaya həsr olunmuş tədbirə qatılıbMedia
14:06
Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edibİnfrastruktur
14:04
AZAL yeni "Airbus A320neo" təyyarəsi alıbİnfrastruktur
14:03
Bu ilin 8 ayında 218 Vətən müharibəsi qazisi yenidən aktiv həyata qayıdıbSosial müdafiə
14:02
Foto
Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan PUA-ların istifadəsi üzrə birgə təlim keçiribXarici siyasət
14:00