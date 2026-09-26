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    "Formula 1": "Maklaren"in pilotu Lando Norris qəza törədərək mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

    Formula 1
    • 26 sentyabr, 2026
    • 16:23
    Formula 1: Maklarenin pilotu Lando Norris qəza törədərək mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində daha iki pilot qəza törədib.

    "Report"un məlumatına görə, "Maklaren" komandasının pilotu Lando Norris ilə "Alpin"in sürücüsü Pyer Qaslinin bolidləri bir-birinə dəyib.

    Toqquşma nəticəsində hər iki pilot mübarizəni dayandırıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi bu gün başa çatacaq.

    "Uilyams" pilotu Aleksandr Albon "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində qəza törədib.

    "Report"un məlumatına görə, onun idarə etdiyi bolid baryerə dəyib.

    Trasa təhlükəsizlik maşını girib və sürücü mübarizəni dayandırmalı olub.

    Qeyd edək ki, yarış bu gün başa çatacaq.

    Formula 1: Maklarenin pilotu Lando Norris qəza törədərək mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB
    Formula 1: Maklarenin pilotu Lando Norris qəza törədərək mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB
    Formula 1: Maklarenin pilotu Lando Norris qəza törədərək mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB
    Formula 1: Maklarenin pilotu Lando Norris qəza törədərək mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB
    Formula 1: Maklarenin pilotu Lando Norris qəza törədərək mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB
    Formula 1: Maklarenin pilotu Lando Norris qəza törədərək mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Aleksandr Albon
    Foto
    Lando Norris crashes out of Azerbaijan Grand Prix
    MiniBoss
    MiniBoss

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