"Formula 1": "Maklaren"in pilotu Lando Norris qəza törədərək mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB
Formula 1
- 26 sentyabr, 2026
- 16:23
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində daha iki pilot qəza törədib.
"Report"un məlumatına görə, "Maklaren" komandasının pilotu Lando Norris ilə "Alpin"in sürücüsü Pyer Qaslinin bolidləri bir-birinə dəyib.
Toqquşma nəticəsində hər iki pilot mübarizəni dayandırıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi bu gün başa çatacaq.
"Uilyams" pilotu Aleksandr Albon "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində qəza törədib.
"Report"un məlumatına görə, onun idarə etdiyi bolid baryerə dəyib.
Trasa təhlükəsizlik maşını girib və sürücü mübarizəni dayandırmalı olub.
Qeyd edək ki, yarış bu gün başa çatacaq.
Son xəbərlər
05:15
Yasamal və Nizami rayonlarının bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaqEnergetika
04:48
Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcəkDigər ölkələr
04:28
ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcəkDigər ölkələr
03:59
Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürübDigər ölkələr
03:38
Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
03:07
ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmirDigər ölkələr
02:47
Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıbDigər ölkələr
02:16
Foto
Video
İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİBHadisə
01:56