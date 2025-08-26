"Formula 1": Azərbaycan Qran-prisinin qalibləri Bakıya gələcəklər

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibləri Serxio Peres və Valtteri Bottas Bakıya gələcəklər.
Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
"Cadillac" 2026-cı ildə ilk dəfə "Formula 1" çempionatında iştirak edəcək heyətini açıqlayıb. Komanda təcrübəli pilotlar, çoxsaylı Qran-pri qalibləri Serxio Peres və Valtteri Bottas ilə müqavilə bağladığını elan edib. Onlar birlikdə 527 Qran-priyə qatılıb və 16 qələbə qazanıblar. Bu da onları çempionatın ən təcrübəli duetlərindən birinə çevirib.
S.Peres Azərbaycan Qran-prisinin ikiqat qalibidir. O, "Red Bull Honda"nın heyətində 2021 və 2023-cü illərdə Bakıda qalib gəlib. V.Bottas isə 2019-cu ildə "Mercedes" komandasının tərkibində Azərbaycan Qran-prisinin qalibi olub. "Cadillac" 2026-cı ildən etibarən "Formula 1" üzrə dünya çempionatının 11-ci rəsmi iştirakçısı olacaq.
Qeyd edək ki, "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 19-21-i aralığında baş tutacaq.