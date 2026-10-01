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    Yaponiyalı məşhur tennisçi Key Nisikori karyerasını başa vurub

    Fərdi
    • 01 oktyabr, 2026
    • 13:14
    Yaponiyalı məşhur tennisçi Key Nisikori karyerasını başa vurub

    Yaponiyalı tennisçi Key Nisikori karyerasını başa vurub.

    "Report" xəbər verir ki, Tokioda baş tutan turnirin ilk mərhələsinin görüşü 36 yaşlı idmançının sonuncu qarşılaşması olub.

    K.Nisikori dünya reytinqində 8-ci pillədə qərarlaşan Frensis Tiafoya (ABŞ) uduzub.

    Xatırladaq ki, təcrübəli tennisçi ATP turnirlərində fərdi yarışlarda 12 titul qazanıb. O, 2015-ci ildə dünya reytinqində dördüncü pilləyədək yüksəlib.

    2016-cı ildə keçirilən olimpiadanın bürünc mükafatçısı kişilər arasında "Böyük Dəbilqə" yarışlarının finalına yüksələn ilk asiyalı kimi də tarixdə düşüb. Tennisçi 2014-cü ildə ABŞ Açıq çempionatının finalında xorvat Marin Çiliçə məğlub olub.

    Key Nisikori Tennis üzrə ABŞ Açıq çempionatı
    MiniBoss
    MiniBoss

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