Yaponiyalı məşhur tennisçi Key Nisikori karyerasını başa vurub
Fərdi
- 01 oktyabr, 2026
- 13:14
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Yaponiyalı tennisçi Key Nisikori karyerasını başa vurub.
"Report" xəbər verir ki, Tokioda baş tutan turnirin ilk mərhələsinin görüşü 36 yaşlı idmançının sonuncu qarşılaşması olub.
K.Nisikori dünya reytinqində 8-ci pillədə qərarlaşan Frensis Tiafoya (ABŞ) uduzub.
Xatırladaq ki, təcrübəli tennisçi ATP turnirlərində fərdi yarışlarda 12 titul qazanıb. O, 2015-ci ildə dünya reytinqində dördüncü pilləyədək yüksəlib.
2016-cı ildə keçirilən olimpiadanın bürünc mükafatçısı kişilər arasında "Böyük Dəbilqə" yarışlarının finalına yüksələn ilk asiyalı kimi də tarixdə düşüb. Tennisçi 2014-cü ildə ABŞ Açıq çempionatının finalında xorvat Marin Çiliçə məğlub olub.
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