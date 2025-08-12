Haqqımızda

Yaponiya “Sumo Expo 2025”də Bakıda keçiriləcək dünya çempionatının təqdimatı olub Yaponiyanın Osaka şəhərində baş tutan “Sumo Expo 2025” tədbirində 2026-cı ildə Bakı keçiriləcək sumo üzrə dünya çempionatının təqdimatı keçirilib.
12 avqust 2025 15:12
Yaponiyanın Osaka şəhərində baş tutan “Sumo Expo 2025” tədbirində 2026-cı ildə Bakı keçiriləcək dünya çempionatının təqdimatı olub.

"Report"un məlumatına görə, expoda iştirak edən 158 ölkədən yalnız beşi – Azərbaycan, Ukrayna, Monqolustan, Seneqal və Yaponiyadan olan peşəkar idmançılar, rəsmi nümayəndələr ilə tədbirdə bir araya gəliblər.

Tədbirin əsas məqsədi 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək sumo üzrə dünya çempionatının təbliği və bu yarışa qlobal marağın artırılması olub.

Azərbaycanı sərgidə Yapon Döyüş Növləri və Mədəniyyəti Assosiasiyası təmsil edib. Qurumun vitse-prezidenti Ülvi Ağamirov çıxış edərək çempionatın rəsmi PR videosunu təqdim etməklə yanaşı, maskot AZUMO-nu ictimaiyyətə tanıdıb və hər kəsi Bakıya dəvət edib.

Həmçinin Azərbaycanın Yaponiyadakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Gürsel İsmayılzadə, Osaka Expo Azərbaycan Pavilyonunun direktoru Əvəz Muradov və onun komandası da tədbirdə iştirak ediblər.

Diqqət çəkən məqamlardan biri də Yaponiyanın ən nüfuzlu 12 universiteti arasında keçirilən sumo çempionatında Azərbaycan yığmasının üzvü Cavid Yusifovun iştirak etməsi olub. O, açıq çəki kateqoriyasında ilk görüşündə Yaponiya universitetləri üzrə çempion olmuş rəqibini məğlub edib.

