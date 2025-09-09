İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    Azərbaycanın sərbəst güləş millisinin baş məşqçisi: "Mundialda bəzi pəhləvanlardan qızıl medallar gözləyirik"

    Fərdi
    • 09 sentyabr, 2025
    • 12:11
    Azərbaycanın sərbəst güləş millisinin baş məşqçisi: Mundialda bəzi pəhləvanlardan qızıl medallar gözləyirik
    Xetaq Qayzumov

    Azərbaycanın sərbəst güləş millisinin baş məşqçisi Xetaq Qayzumov dünya çempionatında bəzi güləşçilərdən qızıl medallar gözləyir. 

    "Report" xəbər verir ki, mütəxəssis bunu yığmanın açıq məşqi zamanı jurnalistlərə bildirib. 

    Mütəxəssis komandanın yarışa hazır olduğunu söyləyib:

    "Dünya çempionatından əvvəl üç təlim-məşq toplanışına qatılmışdıq. Müəyyən zədələr oldu. Bəzi idmançılar xəstələnmişdi. Amma hazırlığımız normal keçib. Məşqçilər olaraq əlimizdən gələni edirik ki, komanda formasının zirvəsində olsun. Hər şeyin yaxşı olacağına ümid edirik. Əlimizdən gələni edəcəyik. Müəyyən çəkidəki güləşçilərdən qızıl medallar gözləyirik. Təbii ki, gənclərin də maksimum dərəcədə yaxşı çıxış edəcəyinə ümid bəsləyirik. Amma öncədən proqnoz vermək olmur".

    Qeyd edək ki, mundial sentyabrın 13-21-i aralığında Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçiriləcək.

