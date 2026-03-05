Türkmənistanın "Galkynyş" qrupu Binə Atçılıq Mərkəzində möhtəşəm şou proqramı ilə çıxış edib
- 05 mart, 2026
- 11:35
Binə Atçılıq Mərkəzində Türkmənistanın əfsanəvi "Galkynyş" (Dirçəliş) milli atüstü oyunlar qrupu möhtəşəm şou proqramı ilə çıxış edib.
"Report" Dövlət Sərhəd Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Atçılıq Federasiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə məşhur Ahal-təkə atları üzərində mürəkkəb tryuklar nümayiş etdirilib.
Monte-Karlo Beynəlxalq Sirk Sənəti Festivalının qalibi olan qrup Bakıdakı ilk çıxışında mükəmməl sinxronluq və yüksək peşəkarlıq səviyyəsi ilə tamaşaçıların böyük rəğbətini qazanıb. Şouda həmçinin akrobatların və müxtəlif janr artistlərinin rəngarəng nömrələri təqdim olunub.
Proqramın sonunda hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının at üzərində səhnəyə gətirilməsi iki xalq arasındakı qardaşlıq münasibətlərinin rəmzi kimi yadda qalıb.