Taekvondonun pumse növü üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub
- 03 sentyabr, 2025
- 17:12
Taekvondonun pumse növü üzrə yeniyetmələr, gənclər və böyüklər arasında Azərbaycan birinciliyinin və çempionatınatının mükafatçıları bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından məlumat verilib.
12-14 yaş, oğlanlar
1. Juru Bədəlov ("Atilla" TK)
2. Həmidqədir Məmmədzadə ("Cəsur" TK)
3. Orxan Ağazadə ("Alpman" TK)
3. Anil Abdullov ("Alpman" TK)
12-14 yaş, qızlar
1. Həqiqət Ələsgərli ("Alpman" TK)
2. Ayan Məmmədzadə ("Alpman" TK)
3. Gülnar Kərimova ("Şamaxı" TK)
3. Fidan Qəhrəmanova ("Cəsur" TK)
15-17 yaş, oğlanlar
1. Uğur Əsgərov ("Asiman" TK)
2. Mark Kozirev ("Modern Sports School")
3. Nuran Şeydayev ("Abşeron" TK)
3. Süleyman Kazımlı ("Alpman" TK)
15-17 yaş, qızlar
1. Aydan Həsənzadə ("Alpman" TK)
2. Səidə Həsənova ("Alpman" TK)
3. Narin Həsənova ("Alpman" TK)
3. Türkan Hüseynova ("Alpman" TK)
18-30 yaş, kişilər
1. Emin İsmayılov ("Gənclər" TK)
2. Ülvi Ağalarov ("Cəsur" TK)
3. Əliəkbər Əliyev ("Alpman" TK)
3. Pəhləvan Məmmədli ("Araz Şöhrət" TK)
18-30 yaş, qadınlar
1. Aygün Lin ("Alpman" TK)
2. Şəbnəm Məmmədəliyeva ("Aran" TK)
3. Aydan Abiyeva ("Kainat" TK)
3. Xədicə Həsənzadə ("Abşeron" TK)
"Üçlük", oğlanlar
1. Raqib Bayramov, Orxan Ağazadə, Anil Əbdülov ("Alpman" TK)
2. Mehman Nəcəfzadə, Sənan Aslanzadə, Ramal Həsənov ("Alpman" TK)
3. Şahin Abdullayev, Əziz Zeynalov, Həmidqədir Məmmədzadə ("Cəsur" TK)
3. Zakir Aslanov, Sadiq Məmmədzadə, Hüseyn Rzayev ("Alpman" TK)
"Üçlük", qızlar
1. Narin Həsənova, Səidə Həsənova, Aydan Həsənzadə ("Alpman" TK)
2. Mehparə Cəlilzadə, Türkan Hüsüynova, Ləman Manafova ("Alpman" TK)
3. Gülnaz Abdullayeva, Ləman Manafova, Jasmin Məmmədova ("Cəsur" TK)
3. Nərmin Rəsulova, Aziza Məmmədova, Fidan Qəhrəmanova ("Cəsur" TK)