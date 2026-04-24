Şotokan üzrə dünya çempionatında Azərbaycanı 10 karateçi təmsil edəcək
Fərdi
- 24 aprel, 2026
- 10:23
Azərbaycanın deflimpiyaçı karateçiləri Türkiyənin İstanbul şəhərində keçiriləcək şotokan üzrə dünya çempionatında mübarizə aparacaqlar.
"Report" Azərbaycan Deflimpiya Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, aprelin 24–26-da baş tutacaq yarışda ölkəmizi 10 idmançı təmsil edəcək.
Heyətdə Hikmət Ağayev, Sahib Sahibli, Səma Tağıyeva, Aytən Qədirova, Maral Orucova, Əliəkbər Əlizadə, Elnur Qasımzadə, Nizaməddin Əzimzadə, Yusif Əzimzadə və Elmin Hüseynli yer alıblar.
