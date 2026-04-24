İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Şotokan üzrə dünya çempionatında Azərbaycanı 10 karateçi təmsil edəcək

    Fərdi
    • 24 aprel, 2026
    • 10:23
    Şotokan üzrə dünya çempionatında Azərbaycanı 10 karateçi təmsil edəcək

    Azərbaycanın deflimpiyaçı karateçiləri Türkiyənin İstanbul şəhərində keçiriləcək şotokan üzrə dünya çempionatında mübarizə aparacaqlar.

    "Report" Azərbaycan Deflimpiya Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, aprelin 24–26-da baş tutacaq yarışda ölkəmizi 10 idmançı təmsil edəcək.

    Heyətdə Hikmət Ağayev, Sahib Sahibli, Səma Tağıyeva, Aytən Qədirova, Maral Orucova, Əliəkbər Əlizadə, Elnur Qasımzadə, Nizaməddin Əzimzadə, Yusif Əzimzadə və Elmin Hüseynli yer alıblar.

    Hikmət Ağayev Sahib Sahibli Səma Tağıyeva Azərbaycan Deflimpiya Komitəsi Şotokan üzrə dünya çempionatı

