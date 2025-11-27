İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "Shirvan Open 2025" beynəlxalq şahmat festivalının qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    • 27 noyabr, 2025
    • 20:36
    Shirvan Open 2025 beynəlxalq şahmat festivalının qalibləri müəyyənləşib

    "Shirvan Open 2025" beynəlxalq şahmat festivalına yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Şahmat Federasiyası , Gənclər və İdman Nazirliyi və Şirvan şəhər Olimpiya İdman Kompleksinin təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalda 8 ölkədən 240-dan çox şahmatçı iştirak edib.

    A qrupunun qalibi, Hindistan şahmatçısı Mayank Çakraborti olub. İkinci yerdə Azərbaycan təmsilçisi Vüqar Rəsulov qərarlaşıb. Üçüncü yeri Hindistan şahmatçısı Subhayan Kundu tutub.

    B qrupunda yarışın qalibi adını Məhərrəm Cəfərov qazanıb. İkinci və üçüncü yerdə müvafiq olaraq Əli Səlimzadə və Fuad Məmmədov qərarlaşıblar.

    Festival çərçivəsində təşkil olunan rapid yarışının qalibi Murad İbrahimli olub. Blits turnirində isə Vüqar Manafov qələbə qazanıb.

    Ümumilikdə müxtəlif yerlər üzrə qaliblərə 22.650 AZN pul mükafatı təqdim olunacaq.

    Qeyd edək ki, festival Azərbaycan Şahmat Federasiyasının "Chess Tour Azerbaijan" layihəsi çərçivəsində keçirilən 8-ci və bu il üçün sonuncu yarışıdı.

    Şahmat “Shirvan Open 2025" qaliblər

    Son xəbərlər

    20:53

    Honq-Konqda baş verən yanğında ölənlərin sayı 83-ə çatıb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    20:48

    Ermənistan və Estoniya "Tramp marşrutu"nun inkişafını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:40
    Foto

    Əhməd İsmayılov Azərbaycanda səfərdə olan Özbəkistan nümayəndə heyəti ilə görüşüb

    Media
    20:36
    Foto

    "Shirvan Open 2025" beynəlxalq şahmat festivalının qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    20:34

    Şərurda yük maşını geriyə sürərkən 75 yaşlı qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    20:30

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında "Ordu" və "Neftçi" qələbə qazanıb

    Komanda
    20:11
    Foto

    Ukrayna Rusiyaya 14 mülki şəxsi təhvil verib

    Digər ölkələr
    20:08
    Foto

    Azərbaycan və San Marino XİN rəhbərləri beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:07
    Foto

    BƏƏ ilə Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunub

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti