Rusiyanın nümayəndə heyətinin ilk qrupu III MDB Oyunlarında iştirak üçün Azərbaycana gəlib

    • 24 sentyabr, 2025
    • 14:26
    Rusiyanın nümayəndə heyətinin ilk qrupu III MDB Oyunlarında iştirak üçün artıq Azərbaycana gəlib.

    Bu barədə "Report"a yarışın mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Bu gün Rusiyadan olan idmançılar Gəncə Beynəlxalq Hava Limanına eniş ediblər. Onlar stolüstü tennis və atıcılıq idman növlərində mübarizə aparacaqlar.

    Gəncə Beynəlxalq Hava Limanında qonaqları III MDB Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin nümayəndələri və jurnalistlər qarşılayıblar.

    Gəncəyə eniş etdikdən sonra idmançılar dərhal yarışların keçiriləcəyi şəhərlərə yola düşüblər.

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunları 28 sentyabr – 8 oktyabr tarixlərində Azərbaycanın yeddi şəhərində – Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Qəbələ, Şəki, Göygöl və Xankəndidə keçiriləcək. Açılış və bağlanış mərasimləri Gəncə şəhər stadionunda olacaq.

