İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Rusiyalı olimpiya çempionu vəfat edib

    Fərdi
    • 12 sentyabr, 2025
    • 16:25
    Rusiyalı olimpiya çempionu vəfat edib

    Ağırlıqqaldırma üzrə rusiyalı olimpiya çempionu Andrey Çemerkin vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Ağırlıqqaldırma Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Sabiq idmançı 53 yaşında ölüb.

    Qeyd edək ki, Çemerkin 1996-cı ildəki olimpiadada qızıl, 2000-ci ildəki ənənəvi yarışda bürünc medal əldə edib. O, dünya çempionatlarında dörd qızıl mükafat da əldə edib.

    Rusiyalı idmançı Olimpiya çempionu vəfat edib ölüb Ağırlıqqaldırma

    Son xəbərlər

    17:16

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    17:13

    CNN: Amerikalı fəalın qətlində şübəli bilinən şəxs atasına hər şeyi etiraf edib

    Digər ölkələr
    17:08

    Azərbaycan millisinin toplanış üçün yekun heyəti açıqlanıb

    Futbol
    17:00

    Azərbaycan çempionatında V və VI turun proqramı açıqlanıb

    Futbol
    17:00

    Tramp: Rusiyaya qarşı səbrim tükənir

    Digər ölkələr
    16:59

    Rusiya səfiri Finlandiya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    16:47

    "Sabah" – "Qarabağ" matçının keçiriləcəyi tarix bəlli olub

    Futbol
    16:44

    Azərbaycan klubu daha bir legioner basketbolçu ilə anlaşıb

    Komanda
    16:39

    Tramp: Çarli Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxs ehtimal ki, həbs olunub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti