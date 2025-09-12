Rusiyalı olimpiya çempionu vəfat edib
Fərdi
- 12 sentyabr, 2025
- 16:25
Ağırlıqqaldırma üzrə rusiyalı olimpiya çempionu Andrey Çemerkin vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Ağırlıqqaldırma Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Sabiq idmançı 53 yaşında ölüb.
Qeyd edək ki, Çemerkin 1996-cı ildəki olimpiadada qızıl, 2000-ci ildəki ənənəvi yarışda bürünc medal əldə edib. O, dünya çempionatlarında dörd qızıl mükafat da əldə edib.
