Haqqımızda

Rusiyalı Avropa çempionu dopinqə görə 4 il müddətinə diskvalifikasiya edilib

Rusiyalı Avropa çempionu dopinqə görə 4 il müddətinə diskvalifikasiya edilib Gözdən əlil üzgüçülərin yarışında ikiqat Avropa çempionu Sofiya Polikarpova antidopinq qaydalarını pozduğuna görə diskvalifikasiya edilib.
Fərdi
20 avqust 2025 18:03
Rusiyalı Avropa çempionu dopinqə görə 4 il müddətinə diskvalifikasiya edilib

Gözdən əlil üzgüçülər arasında ikiqat Avropa çempionu olan Sofiya Polikarpova antidopinq qaydalarını pozduğuna görə diskvalifikasiya edilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Antidopinq Agentliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Onun dopinq testinin nümunəsi müsbət çıxıb. 23 yaşlı idmançının diskvalifikasiya müddəti 2024-cü il martın 20-dən hesablanıb.

Qeyd edək ki, Sofiya Polikarpova 2021-ci ildə keçirilən Avropa çempionatında 100 metr məsafəyə sərbəst üsulla və arxasıüstə üzmə yarışlarında S11 sinfində qızıl, həmçinin 50 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmədə gümüş medal qazanıb. O, həmçinin Tokio Paralimpiya Oyunlarında 100 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmə yarışında beşinci olub.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Azərbaycan və Albaniya arasında idman əlaqələrinin genişləndirilməsi ilə bağlı memorandumun imzalanması müzakirə olunub
Azərbaycan və Albaniya arasında idman əlaqələrinin genişləndirilməsi ilə bağlı memorandumun imzalanması müzakirə olunub
20 avqust 2025 16:34
Şəhriyar Məmmədyarov: “Ustad dərsləri” yeniyetmə şahmatçılar üçüb çox önəmlidir”
Şəhriyar Məmmədyarov: “Ustad dərsləri” yeniyetmə şahmatçılar üçüb çox önəmlidir”
20 avqust 2025 14:09
Şəhriyar Məmmədyarovun iştirakı ilə yeniyetmələr üçün “ustad dərsləri” təşkil olunub
FotoŞəhriyar Məmmədyarovun iştirakı ilə yeniyetmələr üçün “ustad dərsləri” təşkil olunub
20 avqust 2025 13:19
Azərbaycanın qadın güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazana bilər
Azərbaycanın qadın güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazana bilər
19 avqust 2025 21:30
Naxçıvanlı kikboksçular Qarsdan 23 medalla qayıdıblar
FotoNaxçıvanlı kikboksçular Qarsdan 23 medalla qayıdıblar
19 avqust 2025 21:02
Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb
Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb
19 avqust 2025 20:47
Avropa çempionu antidopinq qaydalarını pozduğuna görə 4 il müddətinə diskvalifikasiya edilib
Avropa çempionu antidopinq qaydalarını pozduğuna görə 4 il müddətinə diskvalifikasiya edilib
19 avqust 2025 20:45
Azərbaycanın gənc cüdoçuları Avropa çempionatına hazırlığı Qubada davam etdirirlər
FotoAzərbaycanın gənc cüdoçuları Avropa çempionatına hazırlığı Qubada davam etdirirlər
19 avqust 2025 20:07
Britaniyalı tennisçi 30 yaşında karyerasını bitirib
Britaniyalı tennisçi 30 yaşında karyerasını bitirib
19 avqust 2025 14:05
Azərbaycanın daha iki güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazana bilər
Azərbaycanın daha iki güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazana bilər
18 avqust 2025 22:16

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi