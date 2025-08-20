Rusiyalı Avropa çempionu dopinqə görə 4 il müddətinə diskvalifikasiya edilib

Gözdən əlil üzgüçülər arasında ikiqat Avropa çempionu olan Sofiya Polikarpova antidopinq qaydalarını pozduğuna görə diskvalifikasiya edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Antidopinq Agentliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Onun dopinq testinin nümunəsi müsbət çıxıb. 23 yaşlı idmançının diskvalifikasiya müddəti 2024-cü il martın 20-dən hesablanıb.
Qeyd edək ki, Sofiya Polikarpova 2021-ci ildə keçirilən Avropa çempionatında 100 metr məsafəyə sərbəst üsulla və arxasıüstə üzmə yarışlarında S11 sinfində qızıl, həmçinin 50 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmədə gümüş medal qazanıb. O, həmçinin Tokio Paralimpiya Oyunlarında 100 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmə yarışında beşinci olub.