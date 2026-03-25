    Rafael Nadala Fəxri doktor adı verilib

    Fərdi
    • 25 mart, 2026
    • 17:11
    Rafael Nadala Fəxri doktor adı verilib

    İspaniyalı sabiq tennisçi Rafael Nadal Madridin Politexnik Universitetinin Fəxri doktoru adını alıb.

    "Report" xəbər verir ki, 39 yaşlı idmançı bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    Təcrübəli tennisçi karyerası ərzində müxtəlif mükafatlar alsa da, universitetdən gələn bu təşəbbüsün onun üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb. Nadal bu mükafatın bilik, təhsil və cəmiyyətin tərəqqisinə xidmət edən qurumlar tərəfindən göstərilən hörmətin təzahürü olduğunu qeyd edib. İdmançı bu günü böyük sevinclə xatırlayacağını bildirib.

    Qeyd edək ki, R.Nadal 2024-cü ilin noyabrında karyerasını başa vurduğunu elan edib. "Böyük Dəbilqə" turnirlərinin 22 qat qalibi olan tennisçi həmçinin iki dəfə (2008 və 2016-cı illərdə) olimpiya çempionu adını qazanıb.

    Rafael Nadal Madrid Politexnik Universiteti Böyük Dəbilqə turniri

    Son xəbərlər

    17:56
    Video

    Mikael Forrest: Kanaklar müstəqillik uğrunda siyasi mübarizəni davam etdirəcəklər

    Digər ölkələr
    17:54

    Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən etilenin həcmi açıqlanıb

    Sənaye
    17:47

    "Arsenal"ın müdafiəçisi Ben Uayt yayda klubunu dəyişə bilər

    Futbol
    17:36

    Ukraynalı deputat: Ölkə bütün ssenarilərə hazır olmalıdır

    Digər ölkələr
    17:27

    Azərbaycan çay ixracını artırıb, idxalını isə azaldıb

    Biznes
    17:16

    Harri Mitsidis: "NomadMania" səyyahlar klubu Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinə səfər edəcək

    Qarabağ
    17:11

    Rafael Nadala Fəxri doktor adı verilib

    Fərdi
    17:03
    Video

    Biləsuvarda iki avtomobil toqquşub, dörd nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    16:57
    Foto

    Azərbaycan və İtaliyanın iş adamları aqrar sahədə əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti