Haqqımızda

Naxçıvanlı güləşçilər Türkiyədə keçirilən “Ani Cup” turnirində 17 qızıl medal qazanıblar

Naxçıvanlı güləşçilər Türkiyədə keçirilən “Ani Cup” turnirində 17 qızıl medal qazanıblar Türkiyənin Qars şəhərində Ani şəhərinin fəthinin ildönümünə həsr olunmuş “Ani Cup” adlı güləş turniri keçirilib.
Fərdi
17 avqust 2025 15:02
Naxçıvanlı güləşçilər Türkiyədə keçirilən “Ani Cup” turnirində 17 qızıl medal qazanıblar

Türkiyənin Qars şəhərində Ani şəhərinin fəthinin ildönümünə həsr olunmuş “Ani Cup” adlı güləş turniri keçirilib.

"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, yarışda Türkiyə, Azərbaycan və İrandan ümumilikdə 8 komanda tərkibində 150-dən çox idmançı mübarizə aparıb.

Turnirdə Azərbaycanı baş məşqçi Faiq İsgəndərovun rəhbəliyi ilə 23 idmançıdan ibarət Naxçıvan yığma komandası təmsil edib. Məşqçilər Orxan Əsgərov, Barı Əliyev, həmçinin hakim qismində Nihad Muradov da turnirdə iştirak ediblər.

Güləşçilərimiz turnirdə uğurla çıxış edərək ümummilikdə 31 medal qazanmağa müvəffəq olublar. Sərbəst güləşdə 14 qızıl, 4 gümüş və 3 bürünc, yunan-Roma güləşində isə 3 qızıl, 5 gümüş və 2 bürünc medal qazanılıb.

Bundan başqa, 12-13 yaş qrupu üzrə həm sərbəst güləş, həm də yunan-Roma güləşində komanda hesabında birincilik əldə olunub.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Akademiyasının cüdo məşqçiliyi üzrə sertifikat proqramı uğurla başa çatıb
FotoBeynəlxalq Cüdo Federasiyası Akademiyasının cüdo məşqçiliyi üzrə sertifikat proqramı uğurla başa çatıb
17 avqust 2025 12:22
Cüdo məşqçiliyi üzrə proqramın iştirakçılarına sertifikatlar təqdim olunub
FotoCüdo məşqçiliyi üzrə proqramın iştirakçılarına sertifikatlar təqdim olunub
15 avqust 2025 18:09
Azərbaycan gimnastları Dünya Oyunlarında üç gümüş medal qazanıblar
FotoAzərbaycan gimnastları Dünya Oyunlarında üç gümüş medal qazanıblar
15 avqust 2025 16:28
Azərbaycan gimnastları Dünya Oyunlarında gümüş medal qazanıblar
Azərbaycan gimnastları Dünya Oyunlarında gümüş medal qazanıblar
15 avqust 2025 16:16
Balakəndə yeniyetmələr arasında Respublika Şahmat Olimpiadası keçirilib
Balakəndə yeniyetmələr arasında Respublika Şahmat Olimpiadası keçirilib
15 avqust 2025 14:38
Avstraliyada 2032-ci il Yay Olimpiya Oyunları ilə bağlı tədbirlərə start verilib
Avstraliyada 2032-ci il Yay Olimpiya Oyunları ilə bağlı tədbirlərə start verilib
15 avqust 2025 13:44
Azərbaycanın yeniyetmə boksçuları MDB Oyunlarına hazırlığı Çində davam etdirəcəklər
Azərbaycanın yeniyetmə boksçuları MDB Oyunlarına hazırlığı Çində davam etdirəcəklər
15 avqust 2025 09:54
Gəncədə keçiriləcək Beynəlxalq Şahmat Festivalının mükafat fondu açıqlanıb
Gəncədə keçiriləcək Beynəlxalq Şahmat Festivalının mükafat fondu açıqlanıb
14 avqust 2025 17:50
Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının Bakıdakı seminarları davam edir
Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının Bakıdakı seminarları davam edir
14 avqust 2025 16:56
Azərbaycanın kişi paracüdoçuları Xaçmazda təlim-məşq toplanışında iştirak edəcəklər
Azərbaycanın kişi paracüdoçuları Xaçmazda təlim-məşq toplanışında iştirak edəcəklər
14 avqust 2025 16:18

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi