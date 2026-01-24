İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Naxçıvanda sərbəst güləş birinciliyi başa çatıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, İlham Əliyev adına Olimpiya İdman Kompleksində yeniyetmə güləşçilər arasında sərbəst güləş üzrə muxtar respublika (zona) birinciliyinə yekun vurulub.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Güləş Federasiyası tərəfindən birgə təşkil olunan yarışda iki yaş kateqoriyasında 130-dan çox idmançı qələbə uğrunda mübarizə aparıb.

    Yanvarın 24-də ikinci yarış gününün görüşləri keçirilib. 2011-2013-cü il təvəllüdlüləri əhatə edən yarışda Fuad İsgəndərli (38 kq), İbrahim Xəlilov (41 kq), Qəhrəman Qəhrəmanlı (44 kq), Şahin Əsgərli (48 kq), Şamxal Əlizadə (52 kq), Tural Mirzəyev (57 kq), Eltun Abuzərli (62 kq), Ramal Bağırov (68 kq), Eşqin Ruhani (75 kq) və Adəm Babayev birinci yerə layiq görülüblər.

    İlk üç yerin sahiblərinə diplom və medal təqdim olunub.

