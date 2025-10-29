MMA-da ikinci qələbəsini qazanan azərbaycanlı: "Rəqibimdən aşkar üstün olacağımı gözləmirdim"
- 29 oktyabr, 2025
- 14:22
MMA-da keçirdiyi ikinci döyüşdə qələbə qazanan əslən azərbaycanlı idmançı Alim Nəbiyev türkiyəli rəqibini birinci raundda məğlub edəcəyini gözləməyib.
O, bunu "Report"a açıqlamasında deyib.
Kikboksinq üzrə 7 qat dünya və 3 qat Avropa çempionu MMA-da qazandığı ikinci qələbə ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb:
"Rəqibimin daha güclü olacağını və yaxşı müqavimət göstərəcəyini gözləyirdim. Mənim kikboksinqdə reytinqim yüksəkdir deyə, rəqiblər döyüşlərimə baxanda rinqə çıxmağa çəkinirlər. Düzdür, türkiyəli idmançı da istədiyini edə bilmədi. Amma sağ olsun ki, qorxmayaraq mənimlə döyüşmək üçün oktaqona çıxdı. Ona qədər bir neçə idmançı mənimlə döyüşməkdən imtina etmişdi. MMA-da yeni olduğuma görə reytinqim çox aşağıdır. Buna qədər cəmi 1 döyüş keçirmişdim və qələbə qazanmışdım. Rinqdə belə üstün olacağımı gözləmirdim. Amma özümü rahat hiss edirdim. Çünki kikboksinqdə bir çox döyüşlər keçirmişəm".
O, qələbələrinin sayını artırmaq istədiyini söyləyib:
"Hazırda iki qələbəm var. Davam etmək və qələbələrimin sayını 5-ə çatdırmaq istəyirəm ki, UFC ilə müqavilə bağlaya bilim. Növbəti döyüşdə rəqibimin kim olacağı dəqiqləşməyib. Türkiyə, ABŞ, Dubaydan dəvətlər var. İlin sonuna yaxın yenidən oktaqona çıxmaq istəyirəm. Növbəti ildə iki döyüş də planlaşdırmışam".
Qeyd edək ki, A.Nəbiyev Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən "Grand Bellagio & GFC" beynəlxalq turnirində türkiyəli rəqibi Oğuzhan Atakı birinci raundda nokaut edərək MMA karyerasında ikinci qələbəsini qazanıb.