Millinin məşqçisi Azərbaycanı ilk dəfə beynəlxalq yarışda hakim kimi təmsil edib

Azərbaycanın triatlon millisinin məşqçisi və təcrübəli hakim Balaheydər Kərimov ilk dəfə Dünya Triatlon yarışında ölkəni hakim kimi təmsil edib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Triatlon Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
O, avqustun 9-10-da Rumıniyanın İzvorani şəhərində keçirilən yeniyetmələrin Avropa Kubokunda uğurla hakimlik edərək, beynəlxalq arenada ilk təcrübəsini qazanıb.
Balaheydər Kərimov triatlon üzrə gənclərdən ibarət Azərbaycan millisinin baş məşqçisidir. Onun rəhbərliyi altında gənc idmançılar beynəlxalq arenada uğurlu nəticələr əldə edib, ölkə daxilində isə triatlonun kütləviliyinin artırılması istiqamətində mühüm işlər görülüb. Hakimlik sahəsində də böyük təcrübəyə malik olan Kərimov respublikada keçirilən bir çox yerli və beynəlxalq yarışlarda, o cümlədən “IronWind” beynəlxalq triatlon yarışında baş hakim kimi çıxış edib.
Beynəlxalq səviyyədə fəaliyyətə hazırlaşmaq məqsədilə Balaheydər Kərimov iyunun 7-8-də Bişkekdə Qırğızıstan Triatlon Federasiyası və Asiya Triatlonunun təşkilatçılığı ilə keçirilən beynəlxalq hakimlik kursunu uğurla başa vurub. Bu kurs ona Dünya Triatlon qaydaları və beynəlxalq yarışların idarə olunması üzrə yüksək bilik və bacarıqlar qazandırıb.
“Bu yarış mənim üçün böyük təcrübə oldu. Gələcəkdə ölkəmizi daha çox beynəlxalq triatlon yarışlarında layiqincə təmsil etməyə çalışacağam”, – Balaheydər Kərimov bildirib.