Haqqımızda

Millinin məşqçisi Azərbaycanı ilk dəfə beynəlxalq yarışda hakim kimi təmsil edib

Millinin məşqçisi Azərbaycanı ilk dəfə beynəlxalq yarışda hakim kimi təmsil edib Azərbaycanın millisinin məşqçisi və təcrübəli hakim Balaheydər Kərimov ilk dəfə olaraq Dünya Triatlon yarışında ölkəmizi beynəlxalq hakim kimi təmsil edib.
Fərdi
11 avqust 2025 11:07
Millinin məşqçisi Azərbaycanı ilk dəfə beynəlxalq yarışda hakim kimi təmsil edib
Balaheydər Kərimov

Azərbaycanın triatlon millisinin məşqçisi və təcrübəli hakim Balaheydər Kərimov ilk dəfə Dünya Triatlon yarışında ölkəni hakim kimi təmsil edib.

Bu barədə "Report"a Azərbaycan Triatlon Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

O, avqustun 9-10-da Rumıniyanın İzvorani şəhərində keçirilən yeniyetmələrin Avropa Kubokunda uğurla hakimlik edərək, beynəlxalq arenada ilk təcrübəsini qazanıb.

Balaheydər Kərimov triatlon üzrə gənclərdən ibarət Azərbaycan millisinin baş məşqçisidir. Onun rəhbərliyi altında gənc idmançılar beynəlxalq arenada uğurlu nəticələr əldə edib, ölkə daxilində isə triatlonun kütləviliyinin artırılması istiqamətində mühüm işlər görülüb. Hakimlik sahəsində də böyük təcrübəyə malik olan Kərimov respublikada keçirilən bir çox yerli və beynəlxalq yarışlarda, o cümlədən “IronWind” beynəlxalq triatlon yarışında baş hakim kimi çıxış edib.

Beynəlxalq səviyyədə fəaliyyətə hazırlaşmaq məqsədilə Balaheydər Kərimov iyunun 7-8-də Bişkekdə Qırğızıstan Triatlon Federasiyası və Asiya Triatlonunun təşkilatçılığı ilə keçirilən beynəlxalq hakimlik kursunu uğurla başa vurub. Bu kurs ona Dünya Triatlon qaydaları və beynəlxalq yarışların idarə olunması üzrə yüksək bilik və bacarıqlar qazandırıb.

“Bu yarış mənim üçün böyük təcrübə oldu. Gələcəkdə ölkəmizi daha çox beynəlxalq triatlon yarışlarında layiqincə təmsil etməyə çalışacağam”, – Balaheydər Kərimov bildirib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Amerikalı pilot yarış zamanı həlak olub
VideoAmerikalı pilot yarış zamanı həlak olub
11 avqust 2025 10:30
Azərbaycanlı hakim Polşada keçiriləcək beynəlxalq yarışa təyinat alıb
Azərbaycanlı hakim Polşada keçiriləcək beynəlxalq yarışa təyinat alıb
9 avqust 2025 16:36
Azərbaycan karateçisi Çində keçirilən Dünya Oyunlarında gümüş medal qazanıb-YENİLƏNİB
Azərbaycan karateçisi Çində keçirilən Dünya Oyunlarında gümüş medal qazanıb-YENİLƏNİB
9 avqust 2025 16:16
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Cüdoçularımız Quba toplanışında özlərini yaxşı tərəfdən göstərdilər”
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Cüdoçularımız Quba toplanışında özlərini yaxşı tərəfdən göstərdilər”
9 avqust 2025 12:21
Everest zirvəsini fəth edən ilk azərbaycanlı qadın alpinistə həsr olunmuş filmin təqdimat mərasimi keçirilib
FotoEverest zirvəsini fəth edən ilk azərbaycanlı qadın alpinistə həsr olunmuş filmin təqdimat mərasimi keçirilib
9 avqust 2025 09:00
Futbolun İnkişaf Fondunun əməkdaşları Ağstafa və Qazax rayonlarına səfər edib
Futbolun İnkişaf Fondunun əməkdaşları Ağstafa və Qazax rayonlarına səfər edib
8 avqust 2025 17:16
Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında kamandan oxatma yarışı keçirilib
FotoDövlət qurumlarının əməkdaşları arasında kamandan oxatma yarışı keçirilib
8 avqust 2025 15:39
Rəşad Nəbiyev veteran cüdoçu Əhməddin Rəcəbli ilə görüşüb
Rəşad Nəbiyev veteran cüdoçu Əhməddin Rəcəbli ilə görüşüb
8 avqust 2025 12:50
Azərbaycanda təşkil olunan beynəlxalq padel kubokunun ikinci mərhələsi yekunlaşıb
Azərbaycanda təşkil olunan beynəlxalq padel kubokunun ikinci mərhələsi yekunlaşıb
8 avqust 2025 11:44
Deflimpiya üzrə Azərbaycan millisinin məşqçi heyətinin təqdimatı baş tutub
Deflimpiya üzrə Azərbaycan millisinin məşqçi heyətinin təqdimatı baş tutub
8 avqust 2025 11:37

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi