    Mariya Stadnik Azərbaycan millisinin təlim-məşq toplanışında 250 güləşçiyə "ustad dərsi" keçib

    Mariya Stadnik Azərbaycan millisinin təlim-məşq toplanışında 250 güləşçiyə ustad dərsi keçib

    Azərbaycanın qadın güləşi üzrə U-17 millisi Estoniyanın paytaxtı Tallində təlim-məşq toplanışını davam etdirir.

    "Report" xəbər verir ki, yığmanın böyük məşqçisi Mariya Stadnik toplanış çərçivəsində yeniyetmə güləşçilər üçün "ustad dərsi" keçib.

    O, müxtəlif fəndlərin icrasını nümayiş etdirib.

    Aprelin 1-dək davam edəcək hazırlıq prosesində 41 ölkədən 250 güləşçi iştirak edir.

    Qeyd edək ki, komandamız Avropa çempionatına hazırlıq üçün növbəti toplanışı aprelin 6-dan 24-dək Bakıda keçəcək.

