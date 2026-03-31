Mariya Stadnik Azərbaycan millisinin təlim-məşq toplanışında 250 güləşçiyə "ustad dərsi" keçib
Fərdi
- 31 mart, 2026
- 21:42
Azərbaycanın qadın güləşi üzrə U-17 millisi Estoniyanın paytaxtı Tallində təlim-məşq toplanışını davam etdirir.
"Report" xəbər verir ki, yığmanın böyük məşqçisi Mariya Stadnik toplanış çərçivəsində yeniyetmə güləşçilər üçün "ustad dərsi" keçib.
O, müxtəlif fəndlərin icrasını nümayiş etdirib.
Aprelin 1-dək davam edəcək hazırlıq prosesində 41 ölkədən 250 güləşçi iştirak edir.
Qeyd edək ki, komandamız Avropa çempionatına hazırlıq üçün növbəti toplanışı aprelin 6-dan 24-dək Bakıda keçəcək.
