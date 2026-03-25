    Kəmalə Əsgərova 18 yaşadək oğlanlar arasında Avropa çempionatında iştirak edəcək

    Fərdi
    25 mart, 2026
    15:55
    Kəmalə Əsgərova 18 yaşadək oğlanlar arasında Avropa çempionatında iştirak edəcək

    Azərbaycanlı hakim Kəmalə Əsgərova Avropa Voleybol Konfederasiyası (CEV) tərəfindən təyinat alıb.

    "Report"un Azərbaycan Voleybol Federasiyasına istinadən məlumatına görə, o, voleybol üzrə 18 yaşadək oğlanlar arasında keçirilən Avropa çempionatının oyunlarını idarə edəcək.

    Təcrübəli hakim turnirin ikinci təsnifat mərhələsinin C qrupunun görüşlərində ədaləti qoruyacaq.

    Qeyd edək ki, martın 26–dan 28-dək Serbiyada təşkil olunacaq yarışda ev sahibi ilə yanaşı, Avstriya, Çexiya və Slovakiya yığmaları mübarizə aparacaqlar.

    Son xəbərlər

    16:26

    Aİ Ukraynaya qarşı təcavüz üzrə xüsusi tribunalın təsisçisi olacaq

    Digər ölkələr
    16:22
    Foto
    Video

    Göyçayda qamışlıq və yabanı kolluq ərazidə yanğın olub

    Hadisə
    16:21

    İsraildə ehtiyatda olan 400 minədək hərbçi orduya çağırılacaq

    Digər ölkələr
    16:20

    Marta Kos: Aİ-yə iqtisadi inteqrasiya üçün tələb olunan islahatlar ona üzvlük qədər çətindir

    Digər ölkələr
    16:15

    Konor Makqreqor dörd illik fasilədən sonra oktaqona qayıtdığını açıqlayıb

    Fərdi
    16:14

    Azərbaycanda polad boru istehsalı 11 % azalıb

    Sənaye
    16:14

    Rusiya Yaxın Şərqdəki müharibəyə görə enerji resurslarının tədarük zəncirlərini dəyişir

    Energetika
    16:05

    Numan Kurtulmuş: Cənubi Qafqazda davamlı sülhün təmini regional kommunikasiyaları gücləndirəcək

    Xarici siyasət
    16:04

    İsrail İranın yeganə sualtı tədqiqat mərkəzinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti