Kəmalə Əsgərova 18 yaşadək oğlanlar arasında Avropa çempionatında iştirak edəcək
Fərdi
- 25 mart, 2026
- 15:55
Azərbaycanlı hakim Kəmalə Əsgərova Avropa Voleybol Konfederasiyası (CEV) tərəfindən təyinat alıb.
"Report"un Azərbaycan Voleybol Federasiyasına istinadən məlumatına görə, o, voleybol üzrə 18 yaşadək oğlanlar arasında keçirilən Avropa çempionatının oyunlarını idarə edəcək.
Təcrübəli hakim turnirin ikinci təsnifat mərhələsinin C qrupunun görüşlərində ədaləti qoruyacaq.
Qeyd edək ki, martın 26–dan 28-dək Serbiyada təşkil olunacaq yarışda ev sahibi ilə yanaşı, Avstriya, Çexiya və Slovakiya yığmaları mübarizə aparacaqlar.
