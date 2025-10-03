Karate Federasiyasının baş katibi: "İdmançılarımızın fiziki hazırlığı yüksək səviyyədədir"
- 03 oktyabr, 2025
- 22:57
"İdmançılarımızın fiziki hazırlığı yüksək səviyyədədir".
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bunu Azərbaycan Karate Federasiyasının baş katibi Qabil Sayadov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
O, III MDB Oyunlarında Azərbaycan karateçilərindən yüksək nəticələr gözlədiyini deyib.
"Bu yarışlarda idmançılarımızdan qızıl medallar gözləyirik. Hətta bir neçə idmançımız var ki, onlara ümidimiz çoxdur. Rəqiblərimizin arasında Asiya çempionları var. Lakin bizim idmançılarımız da onlara qarşı döyüşməyə hazırdırlar. Fiziki hazırlıqları yüksək səviyyədədir", - deyə baş katib vurğulayıb.
Qeyd edək ki, Mingəçevir Kür Olimpiya Mərkəzində təşkil olunan yarışda Azərbaycan karateçiləri bu gün 3 qızıl, 2 gümüş, 4 bürünc medal qazanıblar.
