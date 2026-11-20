İlham Zəkiyev Misirdə keçirilən Qran-pridə iştirak edəcək
Fərdi
- 20 noyabr, 2026
- 17:03
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Azərbaycanın ikiqat paralimpiya çempionu İlham Zəkiyev Misirin İsgəndəriyyə şəhərində keçirilən paracüdo üzrə Qran-pridə iştirak edəcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsindən məlumat verilib.
+95 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı J1 kateqoriyasında mübarizə aparacaq.
Onu noyabrın 21-də yarışa baş məşqçi İbrahim İbrahimov çıxaracaq.
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