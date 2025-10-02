III MDB Oyunları: Azərbaycan qılıncoynadanları günü medalsız başa vurublar
Fərdi
- 02 oktyabr, 2025
- 14:47
Qılıncoynatmanın sablya növü üzrə kişilərdən ibarət Azərbaycan millisinin üzvləri III MDB Oyunlarının ilk günündə medal qazana bilməyiblər.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, təmsilçilərimiz bu gün mükafat qazanmaq şanslarını itiriblər.
Əli İsmayılov, Nəcəf Şabanlı, Ayxan İslamzadə, Abdulmalik Nəsibzadə, Nail Məmmədli 1/16, Rəsul Əliyev, Timur Hüsnəddinov 1/8, Abbas Səmədli isə 1/4 finalda məğlub olublar.
Qeyd edək ki, bu gün start götürən qılıncoynatma yarışları oktyabrın 7-də bitəcək.
