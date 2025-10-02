İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    III MDB Oyunları: Azərbaycan qılıncoynadanları günü medalsız başa vurublar

    Fərdi
    • 02 oktyabr, 2025
    • 14:47
    III MDB Oyunları: Azərbaycan qılıncoynadanları günü medalsız başa vurublar

    Qılıncoynatmanın sablya növü üzrə kişilərdən ibarət Azərbaycan millisinin üzvləri III MDB Oyunlarının ilk günündə medal qazana bilməyiblər.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, təmsilçilərimiz bu gün mükafat qazanmaq şanslarını itiriblər.

    Əli İsmayılov, Nəcəf Şabanlı, Ayxan İslamzadə, Abdulmalik Nəsibzadə, Nail Məmmədli 1/16, Rəsul Əliyev, Timur Hüsnəddinov 1/8, Abbas Səmədli isə 1/4 finalda məğlub olublar.

    Qeyd edək ki, bu gün start götürən qılıncoynatma yarışları oktyabrın 7-də bitəcək.

