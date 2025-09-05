İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis
    Güllə atıcılığı üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Atıcılıq Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Kişilər arasında 50 metr məsafəyə kiçikçaplı tapançadan atəş açma yarışında Rəsul Məmmədov qızıl, Hacı Musayev gümüş, Vladislav Kalmıkov bürünc medala sahib çıxıb.

    Qadınlar arasında 25 metr məsafəyə kiçikçaplı tapançadan atəş açma yarışında Zeynəb Sultanova fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Nilufər Səmədli ikinci, Sofiya Barxalova isə üçüncü yeri tutub. Kişilər arasında isə Ruslan Lunyov qızıl, İmran Qarayev gümüş, Cəfər Sultanlı bürünc medal qazanıb.

    50 m məsafəyə 3 vəziyyətdə tüfəng ilə atəş açma yarışında isə Nigar Ramazanova ən güclü olub. Əliməmməd Hüseynov ikinci, Üzeyir Tapdıqlı isə üçüncü yerin sahibi olub.

