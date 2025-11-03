İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Gəncədə ilk dəfə aerobika gimnastikası üzrə ölkə birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    • 03 noyabr, 2025
    • 10:49
    Gəncədə ilk dəfə aerobika gimnastikası üzrə ölkə birinciliyi keçirilib

    Gəncə şəhərində ilk dəfə aerobika gimnastikası üzrə Azərbaycan birinciliyi keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, IX ölkə birinciliyi Gəncə İdman Sarayında baş tutub.

    Yarışda iştirak edən gimnastlar müxtəlif yaş kateqoriyaları və proqramlar üzrə çıxış ediblər.

    Balacalar (2017-2018) fərdi çıxışlarda, uşaqlar (2014-2016) fərdi, qarışıq cütlük, üçlük və qrup proqramlarında, yeniyetmələr (2011-2013) fərdi, qarışıq cütlük, üçlük, qrup və aerodans proqramlarında, gənclər isə fərdi və üçlük kompozisiyalarda bacarıqlarını göstəriblər.

    Yarışda "Ocaq Sport" Klubu və Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksini təmsil edən ümumilikdə 60-a yaxın gimnast iştirak edib. Fərqlənənlər medal və diplomlarla mükafatlandırılıblar.

    Turnir həmçinin gənc gimnastlar üçün noyabrın 9-11-də Gəncədə ilk dəfə keçiriləcək gənclər və 15 yaşadək gimnastlar arasında I Avropa çempionatına sınaq xarakteri daşıyıb.

    aerobika gimnastikası İlk dəfə Gəncədə Azərbaycan birinciliyi IX ölkə birinciliyi

    Son xəbərlər

    12:00

    II Qareginin qardaşı və qardaşı oğlunun həbsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edilib

    Region
    11:57

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 4 ayda 40 % azalıb

    İKT
    11:54

    "Xiaomi" son 5 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 32 %-ni itirib

    İKT
    11:53

    ABŞ və Cənubi Koreya müdafiə nazirlərinin görüşü keçiriləcək

    Digər ölkələr
    11:53

    Ramiz Mehdiyevin keçmiş köməkçisi Eldar Əmirov həbs edilib

    Hadisə
    11:53

    Azərbaycanlı voleybolçu: "İslamiadada mükafat qazanmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik"

    Komanda
    11:50
    Foto

    Qars, Ərzurum və İğdırdan olan jurnalistlər Qarabağa səfər ediblər

    Qarabağ
    11:45

    Həbs olunan icra başçısının müavininin nədə ittiham olunduğu açıqlanıb

    Hadisə
    11:39
    Foto

    Qarabağ Universitetində Vətən müharibəsi qaziləri tələbələrlə görüşüb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti