İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin könüllü proqramına rekord sayda müraciət daxil olub

    Fərdi
    • 08 may, 2026
    • 12:06
    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisinin könüllü proqramına rekord sayda müraciət daxil olub

    Bu il keçiriləcək "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi üçün könüllü proqramına qeydiyyat mərhələsi rekord göstərici ilə yekunlaşıb.

    Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 72 saat ərzində 49 000 müraciətin daxil olması Azərbaycan Qran-prisi tarixində qeydə alınmış ən yüksək nəticə olub.

    Bu rəqəm 2024-cü ildə 16 000, ötən il isə 31 000 təşkil etmişdi.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da baş tutacaq.

    Formula 1 Azərbaycan Qran-pirisi Könüllülük Proqramı

    Son xəbərlər

    12:39

    Qazaxıstan Parlamenti birpalatalı Qurultayın yaradılmasını təsdiqləyib

    Region
    12:35
    Foto

    Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:35

    "Neftçi"nin qadınlardan ibarət 3x3 basketbol komandası Dünya Seriyasında yarımfinala yüksəlib

    Komanda
    12:33

    "Zirə"nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov: "Sabah" mövsüm ərzində möhtəşəm oyun nümayiş etdirib"

    Futbol
    12:28
    Foto

    AMADA və Milli Məclisin Gənclər və idman komitəsi yeni Antidopinq Məcəlləsini müzakirə edib

    Fərdi
    12:27

    Bolqarıstan Parlamenti Rumen Radevin Baş nazir postuna namizədliyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    12:23

    Lalə Süleymanova: Musiqili Teatra məni qəbul etmədilər ki, səsim yoxdur

    İncəsənət
    12:21

    Azərbaycan Kubokunun 30 finalını tribunalardan 289 463 tamaşaçı izləyib

    Futbol
    12:20

    ADY Yevlax–Bərdə xəttində əsaslı təmir işlərinə başlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti