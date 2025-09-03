İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Azərbaycanın U-19 millisinin baş məşqçisi: "Uşaqlar yaxşı xarakter göstərdilər"

    Fərdi
    • 03 sentyabr, 2025
    • 21:46
    Azərbaycanın U-19 millisinin baş məşqçisi: Uşaqlar yaxşı xarakter göstərdilər

    Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi "Slovenia Nations Cup" yoldaşlıq turnirində İslandiya yığmasına qarşı keçirdiyi matçda xarakter göstərib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu yığmanın baş məşqçisi Elxan Abdullayev AFFA-nın mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    O, 2:1 hesabı ilə qalib gəldiyi görüşdə futbolçuların əzmkar mübarizə apardıqlarını bildirib:

    "Toplanış çərçivəsində ilk oyunumuz idi. Gərgin mübarizəyə şahidlik etdik. İslandiya güclü rəqib idi. Buna baxmayaraq, uşaqlar yaxşı xarakter göstərdilər, hər birinə alqış düşür. İki gözəl qol vurduq. Nəticədən razı qalsam da, qarşılaşmanın gedişində bəzi səhvlər oldu. Bu səhvlərimizin üzərində işləyəcəyik. Futbolçularımızı təbrik edirəm, qarşıdakı matçlarda onlardan daha yaxşı mübarizə gözləyirəm".

    Elxan Abdullayev beynəlxalq turnirdəki rəqibləri millimizin Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki rəqiblərinə bənzədib:

    "İslandiya ilə oyunu artıq unudub, əvvəlcə Farer adaları, ardından isə Polşa ilə görüşə hazırlaşmalıyıq. Bildiyiniz kimi, noyabrdakı seçmə mərhələdə Çexiya, Şimali İrlandiya və Malta ilə qarşılaşacağıq. Yoxlama oyunları üçün də məhz bu komandaların üslubuna bənzər rəqiblər seçmişik. Ümumilikdə təşkilatçılıqdan çox razıyıq. Toplanış üçün çox yaxşı şərait yaradılıb".

    Qeyd edək ki, U-19 turnir çərçivəsində növbəti oyunlarını sentyabrın 6-da Farer adaları, 9-da isə Polşanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandasına qarşı keçirəcək.

    Azərbaycan U-19 millisi Futbol AFFA

    Son xəbərlər

    22:12

    Sabah İmişlidə 800-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    22:10

    "Qarabağ"ın rəqibi müdafiəçisini qeydiyyatdan keçirə bilməyib

    Futbol
    22:06

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvanın türk siması necə dəyişdirildi?

    Daxili siyasət
    21:46

    Azərbaycanın U-19 millisinin baş məşqçisi: "Uşaqlar yaxşı xarakter göstərdilər"

    Fərdi
    21:39

    Uitkoff "İstəklilər Koalisiyası"nın toplantısından əvvəl Fransaya gedib

    Digər ölkələr
    21:16

    HƏMAS İsrailin əməliyyatları genişləndirməsinə girovların həyatını təhdid etməklə cavab verib

    Digər ölkələr
    21:16

    Azərbaycan cüdoçularının Avropa çempionatındakı ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    20:55

    Tramp ABŞ-nin Polşadakı hərbi mövcudluğunu artırmağa hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    20:55

    Azərbaycan millisi beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti