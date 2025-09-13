İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın dörd güləşçisi mübarizəyə başlayır

    Fərdi
    13 sentyabr, 2025
    09:24
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın dörd güləşçisi mübarizəyə başlayır

    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri bu gün Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə start götürəcək dünya çempionatında mübarizəyə başlayır. 

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq Nürəddin Novruzov (61), Kənan Heybətov (70 kq), Arseniy Djioyev (86 kq) və Giorgi Meşvildişvili xalça üzərinə çıxacaq. 

    Novruzov, Meşvildişvili və Djioyevin ilk rəqibləri təsnifat mərhələsindən sonra bəlli olacaq. Heybətov bu raundda iranlı Əmir Məhəmməd Yazdani ilə üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, mundial sentyabrın 21-də başa çatacaq.

    dünya çempionatı Zaqreb Xorvatiya sərbəst güləş

