Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha bir güləşçisi mübarizəyə start verir
Fərdi
- 16 sentyabr, 2025
- 09:21
Azərbaycanın daha bir güləşçisi Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatında bu gün çıxış edəcək.
"Report"un məlumatına görə, Jalə Əliyeva (57 kq) xalça üzərinə çıxacaq.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Azərbaycan sərbəst güləşçiləri dörd medal əldə ediblər. Giorgi Meşvildişvili (125 kq) gümüş, Nürəddin Novruzov (61 kq), Arseniy Djioyev (86 kq) və Osman Nurmaqomedov (92 kq) isə bürünc mükafata sahib çıxıblar.
