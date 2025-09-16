İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha bir güləşçisi mübarizəyə start verir

    Fərdi
    • 16 sentyabr, 2025
    • 09:21
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha bir güləşçisi mübarizəyə start verir
    Jalə Əliyeva

    Azərbaycanın daha bir güləşçisi Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatında bu gün çıxış edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Jalə Əliyeva (57 kq) xalça üzərinə çıxacaq. 

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Azərbaycan sərbəst güləşçiləri dörd medal əldə ediblər. Giorgi Meşvildişvili (125 kq) gümüş, Nürəddin Novruzov (61 kq), Arseniy Djioyev (86 kq) və Osman Nurmaqomedov (92 kq) isə bürünc mükafata sahib çıxıblar.

    güləş qadın güləşi dünya çempionatı Zaqreb Jalə Əliyeva

    Son xəbərlər

    09:59

    Nazir Anar Əliyev Bərdədə vətəndaşları qəbul edəcək

    Sosial müdafiə
    09:58

    Mançester təmsilçiləri "İnter"in futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    09:56

    Marko Rubio: Qətər və ABŞ genişləndirilmiş müdafiə əməkdaşlığına yaxındırlar

    Digər ölkələr
    09:54

    Rusiyaya qarşı sanksiyalar paketinin qəbulu təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    09:47

    İsrail HƏMAS üzərində tam qələbə əldə olunana qədər geri çəkilməyəcək

    Digər ölkələr
    09:47

    Biləsuvarda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxsdən 6 kiloqram tiryək aşkarlanıb

    Hadisə
    09:42

    UEFA Çempionlar Liqası: Əsas mərhələyə bu gün start veriləcək

    Futbol
    09:38

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmiləri EHF-nin konqresində iştirak edəcəklər

    Komanda
    09:38

    Bir neçə restoran sahibi havanı çirkləndirdiyinə görə cərimələnib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti