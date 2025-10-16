Dördqat olimpiya çempionu 25 yaşında karyerasını bitirib
Fərdi
- 16 oktyabr, 2025
- 12:38
Dördqat olimpiya çempionu, avstraliyalı üzgüçü Ariarn Titmus 25 yaşında karyerasını başa vurub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, şəxsi sosial şəbəkə hesablarında elan edib.
İdmançı daha əvvəl, 2023-cü ilin sentyabrında yumurtalığında yaranan şişin çıxarılması üçün əməliyyat keçirdiyini bildirmişdi. O, 2024-cü ildə Parisdə təşkil olunan Yay Olimpiya Oyunlarından sonra karyerasına fasilə vermişdi.
Qeyd edək ki, A.Titmus 8 olimpiya medalına (4 qızıl, 3 gümüş və 1 bürünc) sahibdir. O, 4 dəfə dünya çempionu titulunu qazanıb. Həmçinin 200 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzməkdə dünya rekorduna sahibidir.
Son xəbərlər
13:03
Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT sədrinin səfəri ilə bağlı etiraz notası göndəribRegion
13:02
Foto
Video
Bənənyar Su Anbarındakı balıqlar hövzənin daha dərin hissələrinə köçürülür – YENİLƏNİBEkologiya
13:01
Azərbaycanın qadın şahmatçısı: "Avropa çempionu olmağımız real deyildi"Fərdi
13:01
Azərbaycanda istiqraz ticarəti ilk dəfə "təmiz qiymət" prinsipilə baş tutubMaliyyə
13:00
İlham Əliyev Misirin Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edibXarici siyasət
12:59
Azərbaycan ilə Uqanda arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında saziş imzalanıbXarici siyasət
12:58
Foto
Azərbaycan Uqandada Qoşulmama Hərəkatının 19-cu Nazirlər İclasında təmsil olunubXarici siyasət
12:56
Suriyada avtobus partladılıb, ölənlər varDigər ölkələr
12:54