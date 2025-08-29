    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Cüdo üzrə U-14 yeniyetmələr arasında Liqa yarışının III turu başa çatıb

    Fərdi
    • 29 avqust, 2025
    • 21:49
    Cüdo üzrə U-14 yeniyetmələr arasında Liqa yarışının III turu başa çatıb

    Cüdo üzrə U-14 yeniyetmələr arasında Liqa yarışının III turu başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Cüdo Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Mərkəzində keçirilmiş turnirin sonuncu günündə daha 9 çəki dərəcəsində qalib və mükafatçılar müəyyənləşib.

    Oğlanlar

    42 kq

    1. Səccət Tağıyev (Qəbələ - Bakı) 

    2. Əli Qurbanlı (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Nihat İsmayılov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Kənan Gəncəliyev (Zabrat İK)

    50 kq

    1. Yusif Şahverdili (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    2. Bayram Məmmədli (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM)

    3. Əbəlfəz Səttarov (Günəşli İK)

    3. Ümüd İmanlı (Çevik İK)

    60 kq

    1. Hüseyn Ələsgərov (Qəbələ İK şəhər)

    2. Kənan İsmayılov (Sumqayıt şəhəri 1 İOEUGİŞM)

    3. Neymət Yusublu (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Rəsul Abuzərov (Sumqayıt şəhəri 2 UGİŞM)

    73 kq

    1. Əli Qulamlı (Sumqayıt şəhəri 2 UGİŞM)

    2. Yusif Ağakişiyev (RKİM)

    3. İbrahim Əliyev (Günəşli İK)

    3. Nihat Məmmədov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    +73 kq

    1. Baxış Əhmədov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    2. Tofiq Cumayev (Zaqatala UGİM)

    3. Süleyman Əliyev (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Rəsul Qerixanov (Neftçi İK)

    Qızlar

    40 kq

    1. Fatimeyizəhra Məmmədzadə (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM)

    2. Zeynəb Qurbanova (RKİM)

    3. Nərgiz Fərzəliyeva (RKİM)

    3. Zeynəb İsgəndərli (Sumqayıt şəhəri 2 UGİŞM)

    48 kq

    1. Yağmur Abdullayeva (Şuşa UGİM)

    2. Gülay Nəsirova (Mingəçevir UGİM)

    3. Mələk Vəliyeva (Qədiroğlu İK)

    3. Zəhra Səfərova (Goranboy UGİM)

    57 kq

    1. Zəhra Mədətzadə (Yevlax)

    2. Əfsanə Salmanlı (Mərkəzi Ordu İK)

    3. Aysun Orucova (Kanokan-TT İK)  

    70 kq

    1. Aytac Rüstəmova (Goranboy UGİM)

    2. Zeynəb Mehti (Turan İK)

    Qeyd edək ki, III turda 80 klub və idman cəmiyyətindən olan 390 idmançı (313 oğlan, 77 qız) iştirak edib. Cari ildə U-14 Liqa yarışının dörd turunun keçirilməsi planlaşdırılır. Bu yarışlar nəticəsində idmançıların reytinq siyahısı formalaşacaq.

    cüdo   Azərbaycan Cüdo Federasiyası   Liqa yarışı  

