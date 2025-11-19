Cüdo məşqçilərinin sertifikatlaşdırılması proqramı davam edir
- 19 noyabr, 2025
- 11:13
Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) və Azərbaycan İdman Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən məşqçilərin sertifikatlaşdırılması proqramı davam edir.
Bu barədə "Report"a ACF-dən məlumat verilib.
İki mərhələdən ibarət proqramın nəzərə hissəsində iştirakçılara cüdonun tədrisi, idman pedaqogikası, təhlükəsiz məşq mühiti, idmançının inkişaf mərhələləri və digər əsas nəzəri mövzular üzrə geniş biliklər təqdim edilib. Nəzəri imtahanı uğurla tamamlayan məşqçilər hazırda davam edən növbəti mərhələ - praktiki hazırlığa buraxılıblar.
Praktiki mərhələdə iştirakçılar 5 gün ərzində məşq prosesinin düzgün təşkili, təhlükəsiz texnikaların tətbiqi, məşq planlaşdırılması və idmançı ilə kommunikasiya sahələrində real praktiki bacarıqlar qazanırlar.
Təlimlər federasiyanın təcrübəli mütəxəssisləri tərəfindən aparılır. Proqramın hər iki mərhələsini müvəffəqiyyətlə başa vuran iştirakçılara Azərbaycan İdman Akademiyası və ACF-nin birgə peşəkar məşqçilik sertifikatı təqdim olunacaq. Bu sertifikat ölkə üzrə cüdo məşqçiləri üçün vahid standartların tətbiqinə və yüksək keyfiyyətli kadr hazırlığına mühüm töhfə verəcək.
Qeyd edək ki, proqramın əsas məqsədi ölkədə cüdo üzrə məşqçilik fəaliyyətinin peşəkar standartlara uyğunlaşdırılması, təhlükəsiz tədris metodlarının genişləndirilməsi və keyfiyyətli məşqçilik sisteminin formalaşdırılmasıdır.