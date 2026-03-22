    "Böyük Dəbilqə" turnirinin son günündə Azərbaycanın 3 idmançısı mübarizəyə start verir

    Böyük Dəbilqə turnirinin son günündə Azərbaycanın 3 idmançısı mübarizəyə start verir

    Bu gün Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən cüdo üzrə "Böyük Dəbilqə" turnirinə yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycanın daha üç cüdoçusu yarışın son günündə mübarizəyə qoşulacaq.

    Camal Qamzatxanov (+100 kq) 1/8 finalda Saba Kardava (Gürcüstan) – Losseni Kone (Almaniya) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

    Eyni çəki və mərhələdə çıxış edən Kənan Nəsibov isə Yelaman Yerqaliyev (Qazaxıstan) – Gela Zaalişvili (Gürcüstan) cütünün güclüsü ilə üz-üzə gələcək.

    Qadınlar arasında (+78 kq) Madina Kaisinova da mübarizəyə 1/8 finaldan başlayacaq. O bu raundda Erika Simonetti (İtaliya) ilə qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan təmsilçilərinin aktivində 1 gümüş, 1 bürünc medal var.

    09:05

    "Böyük Dəbilqə" turnirinin son günündə Azərbaycanın 3 idmançısı mübarizəyə start verir

    Fərdi
    08:49

    KİV: Ər-Riyad husiləri Yaxın Şərqdəki münaqişədə iştirakdan çəkindirmək istəyir

    Digər ölkələr
    08:24

    İran müharibə başlayandan İsrail və ABŞ-nin 127 dronunu zərərsizləşdirib

    Region
    07:54

    Almaniyadakı bütün apteklər bağlanacaq

    Digər ölkələr
    07:31

    Çin 2030-cu ilə qədərki ÜDM artım proqnozunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    07:02

    XİN başçısı: İranın azad etdiyi Yaponiya vətəndaşı Azərbaycandadır

    Digər ölkələr
    06:47

    Yaponiya HDQ mina təmizliyi üçün Hörmüz boğazına göndərilə bilər

    Digər ölkələr
    06:07

    Kuba bir ay ərzində üçüncü dəfə tam elektrik kəsintisi ilə üzləşib

    Digər ölkələr
    05:52

    İran Trampın Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı ultimatumuna cavab verib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti