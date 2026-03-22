Азербайджанские дзюдоисты выступят в последний день турнира "Большого шлема" в Тбилиси

Сегодня в Тбилиси завершится турнир серии "Большого шлема" по дзюдо.

Как сообщает Report, в заключительный день соревнований на татами выйдут еще три представителя Азербайджана.

В весовой категории свыше 100 кг Джамал Гамзатханов в 1/8 финала встретится с победителем пары Саба Кардава (Грузия) – Лоссени Коне (Германия).

В этом же весе Кенан Насибов на аналогичной стадии поборется с сильнейшим в противостоянии Еламан Ергалиев (Казахстан) – Гела Заалишвили (Грузия).

В женской категории свыше 78 кг Мадина Каисинова также начнет выступление с 1/8 финала, где ее соперницей станет Эрика Симонетти (Италия).

Отметим, что в активе сборной Азербайджана на данный момент одна серебряная и одна бронзовая медали.