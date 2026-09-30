İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Tbilisidə 5 medal qazanıblar

    Fərdi
    • 30 sentyabr, 2026
    • 17:21
    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Tbilisidə 5 medal qazanıblar

    Azərbaycan stolüstü tennisçiləri Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən "WTT Youth Contender Tbilisi 2026" turnirində 5 medal qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasından məlumat verilib.

    Milli komandaların baş məşqçiləri Mixail Timofeyev, Elnur Hidayətzadə və Ramil Cəfərovun rəhbərliyi ilə qonşu ölkəyə yollanan 10 idmançıdan 5-i mükafatçılar sırasında yer alıb.

    Onur Quluzadə U-19, Cəfər Almədədli, Əliəkbər Mirzəliyev, Gülnur Kərimli və Səidə Quluzadə isə U-11 yaş kateqoriyasında bürunc medala sahib çıxıblar.

    Onur Quluzadə Mixail Timofeyev Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası
    Azerbaijani table tennis players win five medals in Tbilisi
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