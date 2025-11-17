İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Fərdi
    • 17 noyabr, 2025
    • 14:30
    Azərbaycanın iki güləş hakimi birinci kateqoriyaya yüksəlib

    Azərbaycanın iki güləş hakimi birinci kateqoriyaya yüksəlib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib.

    Eldar Bayramov bu il İspaniya Qran-prisində (4-6 iyul), Əli Babayev isə "Poland Open" turnirində (30 iyul-3 avqust) ədaləti qorumaqla yanaşı, Dünya Güləş Birliyi (UWW) tərəfindən təşkil edilən imtahanları uğurla başa vurublar.

    Bunadək II kateqoriyada xalça üzərində fit səsləndirən referilər növbəti ildən I dərəcəli hakim statusunda qarşılaşmaları idarə edəcəklər.

    Bu yüksəliş onların növbəti ildən etibarən U-17, U-20, U-23 yaş qrupları üzrə Avropa və dünya çempionatlarında, həmçinin reytinq turnirlərində iştirak etmələrinə şərait yaradacaq.

