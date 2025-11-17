Azərbaycanın iki güləş hakimi birinci kateqoriyaya yüksəlib
Fərdi
- 17 noyabr, 2025
- 14:30
Azərbaycanın iki güləş hakimi birinci kateqoriyaya yüksəlib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib.
Eldar Bayramov bu il İspaniya Qran-prisində (4-6 iyul), Əli Babayev isə "Poland Open" turnirində (30 iyul-3 avqust) ədaləti qorumaqla yanaşı, Dünya Güləş Birliyi (UWW) tərəfindən təşkil edilən imtahanları uğurla başa vurublar.
Bunadək II kateqoriyada xalça üzərində fit səsləndirən referilər növbəti ildən I dərəcəli hakim statusunda qarşılaşmaları idarə edəcəklər.
Bu yüksəliş onların növbəti ildən etibarən U-17, U-20, U-23 yaş qrupları üzrə Avropa və dünya çempionatlarında, həmçinin reytinq turnirlərində iştirak etmələrinə şərait yaradacaq.
