Azərbaycanın güləş millisinin böyük məşqçisi: "Dünya çempionatında qazanılan 1 dəst medal uğurlu nəticədir"

Azərbaycanın güləş millisinin böyük məşqçisi: "Dünya çempionatında qazanılan 1 dəst medal uğurlu nəticədir" Dünya çempionatında əldə olunan 1 dəst medal uğurlu nəticədir.
Fərdi
25 avqust 2025 21:59
Azərbaycanın güləş millisinin böyük məşqçisi: Dünya çempionatında qazanılan 1 dəst medal uğurlu nəticədir

Dünya çempionatında əldə olunan 1 dəst medal uğurlu nəticədir.

Bunu "Report"a açıqlamasında Azərbaycanın 20 yaşadək yunan-Roma güləşçilərindən ibarət yığmanın böyük məşqçisi Nurəddin Rəcəbov deyib.

O, yığmanın Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U-20 dünya çempionatındakı çıxışından danışıb:

"Yarış güləşçilərimiz üçün çətin keçdi. Son üç ilin ən yaxşı nəticəsini qazandıq. Əldə edilən 1 dəst medalı uğurlu hesab edirəm. Bu işdə zəhməti olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Azərbaycan Güləş Federasiyasına minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizə hər cür şərait yaradıblar. Vaxtı-vaxtında təlim-məşq toplanışlarına qatılmağımızın nəticəsini görürük".

Mütəxəssis mundialda birinci yeri tutmalarına mane olan səbəblərdən danışıb:

"Əslində, yarışın qalibi də ola bilərdik. Təəssüf ki, hakimlərin bəzi qərəzli qərarları dünya çempionatını ilk sırada başa vurmağımıza mane oldu. Ümumi götürəndə isə 50 ölkə arasında üçüncü olmaq uğurlu nəticədir".

Qeyd edək ki, komanda qitə birinciliyində 1 dəst medalla üçüncü yeri tutub.

