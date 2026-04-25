Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olub
Fərdi
- 25 aprel, 2026
- 20:32
Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdə keçirilən "Skistar Winter Games" beynəlxalq yarışında iştirak edib.
"Report" Qış İdman Növləri Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, xizəkçi yarışın slalom növündə mübarizə aparıb.
U-14 yaş kateqoriyası üzrə yarışan Ş.Akselsson 4-cü pilləni tutub.
Qeyd edək ki, turnirdə 12 ölkədən 80 idmançı mübarizə aparıb.
