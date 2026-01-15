İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Azərbaycanın cüdo millisinin üzvləri üçün şahmat dərsi təşkil olunub

    Fərdi
    • 15 yanvar, 2026
    • 14:58
    Azərbaycanın cüdo millisinin üzvləri üçün şahmat dərsi təşkil olunub

    Azərbaycanın yeniyetmələrdən ibarət cüdo millisinin üzvləri üçün şahmat dərsi təşkil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məşğələnin əsas məqsədi cüdoçuların çevik qərarvermə, strateji düşünmə və analitik yanaşma bacarıqlarını inkişaf etdirmək olub.

    Eyni zamanda, təlim-məşq toplanışı ərzində onların asudə vaxtlarının səmərəli və faydalı keçirilməsi də nəzərə alınıb.

